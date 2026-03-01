Madonna y Alberto Guerra protagonizan inesperado reencuentro en Milán

Fashion week en Milán

La noche en Milán no llamó la atención solo por lo que se vio en la pasarela. Más allá de los looks y las tendencias, el evento dejó claro que la moda también es el lugar donde se cruzan historias y personalidades. El desfile reunió a celebridades, editores y figuras importantes de la industria, y al final los diseñadores salieron a saludar a varios invitados especiales.

En medio de todo ese ambiente, el saludo entre Madonna y Alberto Guerra se volvió uno de los momentos más comentados. Madonna, que sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo, también fue vista conviviendo con los creadores de la firma, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, con quienes mantiene una relación cercana desde hace años. Su presencia no pasó desapercibida y su nombre empezó a aparecer en titulares y portales de espectáculos casi de inmediato.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 28: Madonna, Designer Domenico Dolce and Designer Stefano Gabbana greet each other at the Dolce&Gabbana fashion show during the Milan Womenswear Fall/Winter 2026/2027 Fashion Week on February 28, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Una relación profesional entre Madonna y Alberto Guerra

La historia entre Madonna y Alberto Guerra no surgió de la nada ni fue producto de un encuentro casual en la industria. Todo comenzó en 2024, cuando la cantante vio el trabajo del actor mexicano en la serie de Netflix Griselda. Su interpretación llamó su atención y, según se supo después, fue ella quien dio el primer paso para contactarlo. A partir de ahí nació una gran amistad y colaboración que despertó gran curiosidad entre los medios.

El primer proyecto que compartieron fue una sesión fotográfica que no pasó desapercibida.Fue una famosa sesión de fotos que, como era de esperarse, dio mucho de qué hablar. La química entre ambos y el estilo de las imágenes hicieron que empezaran los rumores sobre algo más que trabajo. Las fotos circularon en redes y programas de espectáculos, y las especulaciones no tardaron en crecer. Al final, el propio Guerra explicó que todo era parte de una colaboración creativa, basada en respeto y buena química profesional, nada más allá de eso.

Alberto Guerra y Madonna son los nuevos embajadores de The One y estamos obsesionadas. (Cortesía)

Con el paso de los meses, la conexión se hizo más visible. Madonna invitó al actor a participar en uno de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México, integrándolo a uno de los segmentos especiales del espectáculo en el que suele compartir escenario con figuras públicas. Más adelante volvieron a coincidir en proyectos vinculados a la promoción de fragancias de Dolce & Gabbana, y ambos han mencionado que tienen una gran amistad y relación de trabajo.