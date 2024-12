Dulce María tiene una fobia que casi le impidió participar en la gira de RBD

Sin embargo las cosas estuvieron a punto de ser diferentes para Dulce María , quien en un reciente encuentro con un grupo de reporteros reveló que su participación en la gira Soy Rebelde Tour casi no sucede, debido a que tiene una fobia que le impide subirse a los aviones.

Maite Perroni, Dulce María y Anahí. (Instagram/maiteperroni)

“Es verdad y no es nada, no es nada fácil. Ya fue un reto porque tuve que tomar aviones que no había tomado. No me había subido a uno en cinco años”, contó la intérprete, en declaraciones a Ventaneando.

La también actriz se mostró orgullosa de haber podido hacer frente a sus miedos. "Ahí fue como atravesar muchas cosas personales, como miedos personales o retos personales, pero lo logramos y creo que es algo que tenemos que estar agradecidos, que pudimos vivir eso con toda esa generación y con miles de personas para poder disfrutar la vida y estar tranquila y no estar todo el tiempo en un momento de estrés”, finalizó.