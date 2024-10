Christopher Uckermann rompe el silencio sobre el final de RBD en 2008

Durante la entrevista que el cantante le concedió a Yordi Rosado, Christopher Uckermann explicó que más allá de lo que ha trascendido sobre esta decisión, los que la tomaron fueron Poncho Herrera y él mismo.

RBD (Instagram/christianchavezreal)

“Yo era muy de extremos, Poncho y yo en algún momento queríamos que ya terminara porque ya estábamos muy cansados, él ya quería seguir con sus partes actorales y yo también, dijimos ‘ya no más’, dijeron ‘no, pero que hay que extender’, y yo ‘no ya no, perdón, pero ya no puedo, se acabó el contrato y ya’”, contó el cantante.

Destacando que en ese momento sus prioridades eran otras, Christopher subrayó: “cada quien ya quería seguir con sus caminos, unos querían extender un poquito más que otros, pero otros dijimos ‘ya no puedo más’; fue en España”.



Con respecto a lo que experimentó en la última presentación, Uckermann detalló: “se sintió como una despedida, fue emotiva, pero a la vez necesaria, como de ‘te amo’, pero ya la máquina no da, ya era necesario, no lo podíamos extender una noche más”.