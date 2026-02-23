Publicidad

Nicole 'Snooki' Polizzi, estrella de Jersey Shore, revela diagnóstico de cáncer

Nicole 'Snooki' Polizzi, conocida mundialmente por su participación en 'Jersey Shore', anunció que padece cáncer cervical.
lun 23 febrero 2026 03:17 PM
2024 MTV Video Music Awards - Arrivals
Snooki at the 2024 MTV Video Music Awards held at UBS Arena on September 11, 2024 in in Elmont, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images) (Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)

Desde su estreno en 2009, Jersey Shore dejó una huella en la cultura pop, redefiniendo el formato de los realities hasta la actualidad. Con un elenco carismático y un lanzamiento lleno de polémica, el programa se convirtió en un fenómeno que marcó a toda una generación. Estrenado el 3 de diciembre de 2009 en MTV, el show presentó a un grupo de jóvenes que compartían un verano en una casa en Nueva Jersey, donde las fiestas, las relaciones y los conflictos se convirtieron en el éxito del programa, transformándolo en uno de los realities más vistos de la historia.

El elenco incluía a Nicole "Snooki" Polizzi, Mike "The Situation" Sorrentino, Paul "Pauly D" DelVecchio, Jenni "JWoww" Farley, Vinny Guadagnino, Sammi "Sweetheart" Giancola, Ronnie Ortiz-Magro y Angelina Pivarnick. Entre todo el cast, Nicole "Snooki" Polizzi destacó rápidamente, ganándose el cariño del público gracias a su personalidad sin filtros y su carisma único.

Años después del rotundo éxito de Jersey Shore, llegó su continuación, Jersey Shore: Family Vacation, que debutó el 5 de abril de 2018. Actualmente, la serie se encuentra en producción de su novena temporada. Este spin-off reúne al elenco original, quienes ahora enfrentan nuevos desafíos y etapas en sus vidas, como la paternidad y las relaciones adultas. Aunque mantiene la esencia del programa original, esta nueva versión ofrece un enfoque más maduro, mostrando cómo han evolucionado las dinámicas entre los miembros del reparto a lo largo de los años.

En la actualidad, la estrella del reality, Nicole "Snooki" Polizzi, ha compartido en redes sociales un difícil momento personal en el que uso su plataforma para hablar de un tema importante. Tras años de visitas médicas que parecían rutinarias, recientemente reveló que le diagnosticaron cáncer cervical en etapa inicial.

Snooki revela que padece cáncer

Todo comenzó, según explicó Snooki, durante un chequeo de rutina. Sin presentar síntomas evidentes y sintiéndose completamente sana, decidió realizarse exámenes ginecológicos de rutina. Fue entonces cuando los médicos detectaron algo inusual. Tras varias consultas médicas y pruebas adicionales, recibió el diagnóstico definitivo: cáncer cervical.Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, específicamente un adenocarcinoma. Obviamente no era la noticia que esperaba, pero tampoco la peor, ya que lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, compartió Snooki en sus redes sociales.

-
- (Especial)

Snooki, de 38 años, reveló que llevaba varios años bajo vigilancia médica debido a resultados alterados en sus pruebas de Papanicolaou. Sin embargo, nunca presentó síntomas de enfermedad.Tengo 38 años y llevo lidiando con pruebas de Papanicolaou anormales durante tres o cuatro años. El cáncer estaba ahí, pero es etapa 1 y es curable. Una vez que llegas a la etapa 2, entonces necesitas quimioterapia… ¡y nadie quiere pasar por eso! Es aterrador. Así que, por favor, no olviden hacerse sus chequeos, expresó la estrella enfatizando que es curable y que fue afortunada de encontrarlo en etapa inicial.

Sin embargo, Snooki no pudo contener la emoción al hablar sobre la histerectomía que debe realizarse. Pensar en una histerectomía es triste y aterrador”, confesó. “Ya terminé de tener hijos, pero el simple hecho de no poder tener más me afecta emocionalmente. Sin embargo, haré lo que sea necesario para mantenerme sana y segura, para estar aquí para los hijos que ya tengo”. También destacó el miedo que muchas mujeres enfrentan al atravesar estas experiencias en silencio. “Muchas mujeres pasan por esto solas, sin nadie con quien hablar y están asustadas. Esa era yo, hasta que decidí compartir lo que me estaba sucediendo. Me alegra que tengamos una plataforma para hablar de esto entre nosotras. Agradezco todo el amor recibido. Todo va a estar bien. Voy a enfrentarlo con valentía… Debo seguir luchando, y sé que todo estará bien”, con estas palabras Snooki terminó el video en Tik Tok que rápidamente causó conmoción entre los fans del show.

Snooki
Snooki (Getty Images)

Desde que publicó el video, las reacciones no tardaron en llegar. Compañeros del elenco de Jersey Shore, celebridades y seguidores inundaron sus redes sociales con mensajes de apoyo. Snooki respondió con un emotivo post de agradecimiento, en el que aprovechó para pedirle a todas sus fans a haceese chequeos médicos frecuentes, destacando que detectarlo en etapas iniciales puede salvar vidas. La respuesta que recibió fue sobretodo una cantidad de mujeres que compartieron sus propias historias en los comentarios del post, confesando que también habían enfrentado diagnósticos similares, que habían pospuesto sus citas médicas por miedo o mencionando los prolongados procesos médicos que, en ocasiones, dificultan estos chequeos.

@snooki A little update for my ladies 🙏🏽 #cervicalcancer ♬ original sound - Snooki

