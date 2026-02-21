Angelina Jolie y el significado de sus cicatrices: 'Fue una elección para seguir viva'

Lo que piensa Angelina Jolie sobre sus cicatrices

Angelina Jolie habló sobre sus cicatrices en una entrevista con el medio francés French Inter. "Bueno, siempre he sido alguien más interesada en las cicatrices y la vida que las personas llevan," comenzó la actriz.

“No me atrae la idea perfecta de una vida sin cicatrices. Así que pienso: 'Oye, sabes, veo mis cicatrices como una elección que hice para quedarme aquí el mayor tiempo posible con mis hijos'", explicó la ganadora del Oscar.

“Amo mis cicatrices por eso, ¿sabes?, y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de elegir hacer algo proactivo por mi salud. Perdí a mi mamá cuando era joven y estoy criando a mis hijos sin una abuela”.

La madre de Jolie, la actriz Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años en 2007 tras ser diagnosticada con cáncer.

En mayo de 2013, en un artículo de opinión publicado en The New York Times titulado “My Medical Choice”, Jolie escribió que los médicos le informaron que las pruebas detectaron que tenía el “gen defectuoso”, BRCA1, lo que aumentaba significativamente su riesgo de padecer cáncer de mama.

"Quería escribir esto para decirles a otras mujeres que la decisión de someterme a una mastectomía no fue fácil," escribió Jolie en 2013.

"Pero es una decisión de la que estoy muy feliz. Mis probabilidades de desarrollar cáncer de mama han bajado del 87 por ciento a menos del 5 por ciento. Puedo decirles a mis hijos que no necesitan temer que me perderán a causa del cáncer de mama", señaló actriz.