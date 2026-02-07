Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo en medio de su profunda fractura familiar, aseguran

Brooklyn y Nicola piensan en adoptar un bebé, aseguran

Amigos cercanos a Brooklyn y Nicola afirmaron que la idea de adoptar no sólo viene de su deseo de formar una familia, sino de su impulso por brindar una vida mejor a un niño con desventajas.

Aseguran que Brooklyn y Nicola buscan adoptar un bebé (Instagram)

Sin embargo, la conversación sobre la posibilidad de tener un hijo adoptivo e incluso uno biológico en el futuro, llega en medio de un distanciamiento prácticamente absoluto entre Brooklyn y los Beckham.

La ruptura, que se remonta a casi un año de tensiones y sobre todo polémicas versiones periodísticas, ha sido alimentada por acusaciones públicas de Brooklyn hacia sus padres, a quienes ha culpado de interferir en su matrimonio y de un trato irrespetuoso hacia su esposa.

Él mismo declaró que “no quiere reconciliarse” y acusó a sus papás de manipular versiones mediáticas a costa de su privacidad y reputación.