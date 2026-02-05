Nuevo golpe a los Beckham: Brooklyn se borra un tatuaje dedicado a su papá, David

Brooklyn Beckham se borra un tatuaje dedicado a David Beckham

Hasta hace poco, el tatuaje en el brazo de Brooklyn mostraba un ancla con la palabra “DAD”, un diseño que era un homenaje personal al exfutbolista y figura central de la familia Beckham.

Pero en las últimas semanas, ese tatuaje desapareció, lo que antes era la palabra “papá” ahora está cubierto por formas que parecen una estrella de mar y salvavidas, según fotos recientes obtenidas por Page Six.

En las imágenes, se ve al hijo mayor de la familia paseando con su esposa, Nicola Peltz, por Los Ángeles con el tatuaje modificado.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Una fuente cercana aseguró a Page Six, que Brooklyn se sometió a tratamientos láser para borrar la dedicatoria porque “quería que desapareciera”.

La misma fuente agregó que Brooklyn también cubrió otro tatuaje que tenía en el pecho dedicado a su mamá, Victoria Beckham, lo que, según gente cercana al chef y footógrafo, “añade sal a la herida” en un momento de tensión profunda dentro de la familia.