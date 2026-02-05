Nuevo golpe a los Beckham: Brooklyn se borra un tatuaje dedicado a su papá, David

En medio de ese distanciamiento, el hijo mayor de los Beckham volvió a quedar en el centro de la escena tras modificar un tatuaje que había dedicado a David, un detalle que no pasó inadvertido.
Brooklyn Beckham se borra un tatuaje dedicado a David Beckham
Hasta hace poco, el tatuaje en el brazo de Brooklyn mostraba un ancla con la palabra “DAD”, un diseño que era un homenaje personal al exfutbolista y figura central de la familia Beckham.
Pero en las últimas semanas, ese tatuaje desapareció, lo que antes era la palabra “papá” ahora está cubierto por formas que parecen una estrella de mar y salvavidas, según fotos recientes obtenidas por Page Six.
En las imágenes, se ve al hijo mayor de la familia paseando con su esposa, Nicola Peltz, por Los Ángeles con el tatuaje modificado.
Una fuente cercana aseguró a Page Six, que Brooklyn se sometió a tratamientos láser para borrar la dedicatoria porque “quería que desapareciera”.
La misma fuente agregó que Brooklyn también cubrió otro tatuaje que tenía en el pecho dedicado a su mamá, Victoria Beckham, lo que, según gente cercana al chef y footógrafo, “añade sal a la herida” en un momento de tensión profunda dentro de la familia.
Papá de Nicola Peltz habla sobre el conflicto de Brooklyn con David y Victoria Beckham
Esta decisión se produce semanas después de que Brooklyn publicara un largo mensaje en redes sociales acusando a sus papás de interferir en su matrimonio con Nicola y de contribuir a problemas personales que lo han marcado durante años.
En sus declaraciones, el fotógrafo señaló que no tiene interés en reconciliarse con su familia, generando una ruptura que parece no tener una reconciliación cercana.
Por su parte, ni David ni Victoria Beckham han respondido directamente a las acusaciones ni a la modificación de los tatuajes, aunque han intentado mantener una imagen de unidad familiar en eventos públicos con sus otros hijos.
Mientras tanto, el papá de Nicola, el empresario Nelson Peltz, rompió el silencio y habló recientemente sobre el conflicto en el que también está involucrada su hija.
“Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa", le aconsejó a la pareja. "Les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", agregó.