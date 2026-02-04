Publicidad

Espectáculos

Nelson Peltz, papá de Nicola, rompe el silencio sobre el conflicto de Brooklyn con David y Victoria Beckham

Nelson Peltz habló por primera vez sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria, además de que led dio un gran consejo a la pareja.
mié 04 febrero 2026 08:39 AM
nelson-peltz-nicola-peltz-brooklyn-beckham.jpg
Nelson Peltz, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham. (Instagram)
Nelson Peltz participó en el evento WSJ Invest Live celebrado en Palm Beach y durante una sesión de preguntas y respuestas , el patriarca, de 83 años, restó importancia a la atención mediática que ya cobró la atención mundial.

"¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me había dado cuenta para nada", bromeó el empresario.

Además, dio un consejo a la pareja: que eviten involucrarse con la prensa. “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa", declaró.

Brooklyn-Beckham-Nicola-Peltz-exparejas
Antes de casarse en 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tuvieron otras parejas con las que formaron un historial amoroso. (Getty Images)

Aunque el magnate no quiso entrar en detalles sobre los concflictos entre su familia y los Beckham, sí se mostró contundente al expresar su respaldo a su hija y a su yerno.

"Mi hija y los Beckham son otra historia", continuó. "Eso no es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", señaló.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si había dado consejos a la pareja para manejar la situación, Peltz aseguró que su único consejo había sido que evitaran el foco de los medios. “¿De qué sirvió eso?”, bromeó, dando a entender que, a pesar de sus recomendaciones, la pareja sigue bajo escrutinio.

nelson-peltz-nicola-peltz-brooklyn-beckham.jpg
Nelson Peltz, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham. (Instagram)

Las acusaciones de Brooklyn Beckham a sus papás, Victoria y David

Hace unas semanas, Brooklyn Beckham habló públicamente a la relación con sus papás, David y Victoria Beckham, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, en el que reconoció que existe un gran distanciamiento.

En su declaración, el joven aseguró que había decidido tomar distancia de su familia para proteger su bienestar emocional y su matrimonio con Nicola Peltz. Brooklyn afirmó sentirse durante años bajo una presión constante.

Netflix's 'Beckham' UK Premiere - VIP Access
Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, David y Victoria Beckham. (Getty Images)

Por otra parte, aseguró que tanto como Victoria como David, habían tenido incontables intentos por sabotear su relación con Nicola.

Hasta el momento, ni Victoria ni David han hablado públicamente sobre estos señalamientos.

