Nelson Peltz, papá de Nicola, rompe el silencio sobre el conflicto de Brooklyn con David y Victoria Beckham

Nelson Peltz participó en el evento WSJ Invest Live celebrado en Palm Beach y durante una sesión de preguntas y respuestas , el patriarca, de 83 años, restó importancia a la atención mediática que ya cobró la atención mundial.

"¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me había dado cuenta para nada", bromeó el empresario.

Además, dio un consejo a la pareja: que eviten involucrarse con la prensa. “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa", declaró.

Antes de casarse en 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tuvieron otras parejas con las que formaron un historial amoroso. (Getty Images)

Aunque el magnate no quiso entrar en detalles sobre los concflictos entre su familia y los Beckham, sí se mostró contundente al expresar su respaldo a su hija y a su yerno.

"Mi hija y los Beckham son otra historia", continuó. "Eso no es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", señaló.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si había dado consejos a la pareja para manejar la situación, Peltz aseguró que su único consejo había sido que evitaran el foco de los medios. “¿De qué sirvió eso?”, bromeó, dando a entender que, a pesar de sus recomendaciones, la pareja sigue bajo escrutinio.