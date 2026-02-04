Lucía Méndez narra los últimos momentos de Pedro Torres

El productor mexicano Pedro Torres falleció el 30 de enero del 2026, tras enfrentar complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada meses atrás.
Durante su trayectoria laboral, Pedro logró convertirse en uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Participó en la creación de éxitos como Big Brother y Mujeres Asesinas, y desarrolló trabajos en publicidad y videoclips que marcaron un antes y un después en lo audiovisual.