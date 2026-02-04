Lucía Méndez narra los últimos momentos de Pedro Torres

La misa en honor a Pedro Torres

Durante la ceremonia religiosa que Lucía Méndez, ex esposa del productor y mamá de su único hijo Pedro Antonio, ofreció en homenaje del productor, la actriz y su hijo se pronunciaron ante los medios. Ella habló sobre los últimos momentos del productor y recordó con profunda emoción lo que significó en su vida.

“Tuve momentos maravillosos con Pedro en mi vida, yo siempre he dicho que él fue el amor de mi vida, que fue un hombre que realmente me importó mucho… No sé, me marcó. Tan es así que tengo un hijo de él”, expresó conmovida.

A pesar de la triste situación, Lucía mencionó que siente paz por el hecho de que Pedro ya no está sufriendo y que tanto ella como su hijo nunca lo dejaron solo.

“Estamos muy en paz porque creo que todo el tiempo estuvimos con él. Todo el tiempo lo animamos. Cuando hablaba, perfecto, cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros. Cuando se sentía triste, estábamos ahí. Entonces… yo le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad”, comentó.