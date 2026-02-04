Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Lucía Méndez narra los últimos momentos de Pedro Torres

Tras la muerte del productor Pedro Torres por complicaciones por ELA, Lucía Méndez habló sobre sus últimos momentos y su hijo Pedro Antonio reveló que sus cenizas serán trasladadas a su tierra natal.
mié 04 febrero 2026 02:16 PM
Pedro Antonio, Lucía Méndez y Pedro Torres
Pedro Antonio, Lucía Méndez y Pedro Torres (Instagram)

El productor mexicano Pedro Torres falleció el 30 de enero del 2026, tras enfrentar complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada meses atrás.

Durante su trayectoria laboral, Pedro logró convertirse en uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Participó en la creación de éxitos como Big Brother y Mujeres Asesinas, y desarrolló trabajos en publicidad y videoclips que marcaron un antes y un después en lo audiovisual.

Publicidad

La misa en honor a Pedro Torres

Durante la ceremonia religiosa que Lucía Méndez, ex esposa del productor y mamá de su único hijo Pedro Antonio, ofreció en homenaje del productor, la actriz y su hijo se pronunciaron ante los medios. Ella habló sobre los últimos momentos del productor y recordó con profunda emoción lo que significó en su vida.

“Tuve momentos maravillosos con Pedro en mi vida, yo siempre he dicho que él fue el amor de mi vida, que fue un hombre que realmente me importó mucho… No sé, me marcó. Tan es así que tengo un hijo de él”, expresó conmovida.

A pesar de la triste situación, Lucía mencionó que siente paz por el hecho de que Pedro ya no está sufriendo y que tanto ella como su hijo nunca lo dejaron solo.

“Estamos muy en paz porque creo que todo el tiempo estuvimos con él. Todo el tiempo lo animamos. Cuando hablaba, perfecto, cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros. Cuando se sentía triste, estábamos ahí. Entonces… yo le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad”, comentó.

Lucía-Méndez-de-jóven
Instragram

Publicidad

¿Cómo afectó la enfermedad de Pedro Torres a su familia?

"Estamos cerrando un ciclo de algo fuerte, un dolor fuerte. La enfermedad de ELA que yo no sabía que era y que ahora dicen que hay muchísima gente con esa enfermedad", expresó la actriz. "No sabemos si vino de una vacuna o de otra cosa, pero es una enfermedad que ves cómo se degenera y se va acabando, no hay remedio, no lo vas viendo mejor, sino lo ves cómo se derrumba".

Lucia-Mendez-Pedro-Torres-inicios
Lucía Méndez dejó a Luis Miguel para casarse con Pedro Torres. (Archivo Quién)

Igualmente comentó que ser testigo del deterioro del productor los afectó muchísimo "Entonces lloras mucho, muchísimo, todo el tiempo estás mal. Sales en shock. Yo lloré muchísimo. Mi hijo lloró muchísimo", expresó.

Volviendo a los últimos días de Pedro Torres, Lucía relató cómo la familia se mantuvo unida, organizándose entre todos para acompañarlo y brindarle apoyo.

"Estamos muy en paz porque creo que todo el tiempo estuvimos con él, todo el tiempo lo animábamos... Cuando hablaba perfecto, cuando ya no hablaba hablábamos nosotros, cuando se sentía triste estábamos ahí...", indicó.

Publicidad

¿Qué pasará con las cenizas de Pedro Torres?

Por su parte, Pedro Antonio compartió que las cenizas de su padre serán llevadas a su lugar de origen, cumpliendo un deseo familiar de gran carga simbólica.

“Sus cenizas van a descansar con mi tito, con mi abuelo en Saltillo, Coahuila, a donde él pertenece y en donde él nació. Entonces después de esta misa nosotros nos vamos a ir y vamos a honrarlo también en Saltillo, Coahuila, con toda su gente, con toda su familia, con todos los que han estado con él”, explicó.

Tras la misa celebrada en la CDMX, la familia se trasladará a Coahuila para rendirle un homenaje íntimo en su tierra natal. De esta manera, Pedro Torres será despedido no solo como una figura clave del entretenimiento mexicano, sino también como hijo, padre y referente creativo cuya huella perdura en la televisión contemporánea.

Lucía-Méndez
Getty Images (Monica Schipper/Getty Images)

Tags

Pedro Torres

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad