Chris Pratt y Bon Jovi presentarán a los Seahawks y los Patriots en el Super Bowl LX

El Super Bowl se ha consolidado como un espectáculo que reúne no solo a los aficionados del fútbol americano, sino también a figuras clave del entretenimiento, y este año no será la excepción.

De acuerdo con información confirmada por la NFL, Chris Pratt y Bon Jovi, participarán como presentadores de los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Se trata de una dinámica que ya se realizó en la edición pasada, cuando Jon Hamm y Bradley Cooper presentaron a los equipos finalistas, generando una respuesta positiva del público, razón por la cual la liga decidió repetir la fórmula con celebridades estrechamente vinculadas a las franquicias de esta edición.