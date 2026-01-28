Marc Anthony va por su octavo hijo: Nadia Ferreira está embarazada

Marc Anthony y Nadia Ferreira están esperando a su segundo bebé

La pareja compartió la noticia junto a una fotografía de las manos de la familia acariciando la pancita de la modelo: "Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother. ❤️", posteó la pareja en la publicación compartida.

La historia de amor de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Luego de meses de rumores, la modelo paraguaya y el reconocido cantante hicieron oficial su romance en marzo de 2022. Postearon una imagen desde un avión y palabras de cariño.

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram/Marc Anthony )

Su amor se consolidó tan rápido que, solo dos meses después, en mayo de 2022, Marc Anthony le propuso matrimonio a Nadia en una celebración íntima en Miami. Luego, el 28 de enero de 2023, se casaron en el Pérez Art Museum de Miami, rodeados de amigos famosos como David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Lin‑Manuel Miranda.

Nadia Ferreira y Marc Anthony (Instagram)

Su primer hijo en común, Marco —conocido cariñosamente como “Marquito”— llegó al mundo el 12 de junio de 2023, justo en la celebración del Día del Padre, momento en la que Marc compartió la feliz noticia con sus seguidores. Desde entonces, la pareja ha mostrado momentos de su vida familiar con ternura, aunque han mantenido cierta discreción sobre la privacidad de su pequeño.