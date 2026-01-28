La condición de David y Victoria Beckham para reconciliarse con Brooklyn que él no está dispuesto a aceptar
De acuerdo con fuentes citadas por People, David y Victoria están abiertos a hacer las paces con su hijo distanciado, Brooklyn Beckham, pero no con su esposa, Nicola Peltz.
“David y Victoria aman a Brooklyn y temen perder a su hijo. Lo aceptarían de vuelta sin dudarlo”, declaró la fuente. “Los Beckham no tienen intención de reconciliarse con su hijo a menos que Nicola desaparezca”, agregó.
Un ultimátum que el joven no está dispuesto a aceptar. "Brooklyn “ha sentido más apoyo de su esposa en estos últimos tres años que de sus padres en toda su vida”, agregó.
La tensión se hizo pública después de que Brooklyn publicara un extenso comunicado en sus redes sociales el pasado 19 de enero, en el que acusó a sus padres de manipulación, control mediático y de intentar sabotear su relación con Peltz desde antes de su matrimonio en 2022.
Entre otras acusaciones, Brooklyn denunció que su madre, Victoria, canceló a última hora la confección del vestido de su esposa y que intervino de manera inapropiada durante su primer baile de casados.
Por su parte, Brooklyn ha reiterado que no desea volver a acercarse a sus padres en estos términos, defendiendo su postura de independencia y el valor que ha encontrado en su matrimonio.
En su declaración, el chef aspirante dejó claro que estaba “defendiéndose por primera vez en su vida”, y subrayó que tras alejase de la dinámica familiar su ansiedad ha disminuido notablemente.
El origen de la rivalidad entre Victoria Beckham y Nicola Peltz
Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han respondido públicamente a las fuertes declaraciones de su hijo, aunque fuentes próximas aseguran que la pareja está profundamente afectada por la situación y temen perder a su hijo.
A pesar de su reputación de “nunca quejarse ni explicar”, algunos allegados han citado que el distanciamiento les duele sinceramente y que esperan una posible reconciliación en el futuro.
"David y Victoria creen que, con el tiempo, Brooklyn volverá. Pero no pueden hacer nada hasta entonces", dijo la fuente.
Pero la hostilidad entre Victoria y su nuera, Nicola Peltz, aparentemente comenzó mucho antes de la boda en abril de 2022 .
“Victoria y Nicola se llevaron bien los primeros meses, pero luego Victoria empezó a comportarse como una novia celosa. Parecía muy celosa de Nicola”, declaró una fuente cercana a la familia Peltz a People, mientras que otra fuente cercana a la familia Beckham contradijo esa versión: “Nicola es la que está celosa de Victoria. Quiere ser famosa”.