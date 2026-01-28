La condición de David y Victoria Beckham para reconciliarse con Brooklyn que él no está dispuesto a aceptar

De acuerdo con fuentes citadas por People, David y Victoria están abiertos a hacer las paces con su hijo distanciado, Brooklyn Beckham, pero no con su esposa, Nicola Peltz.

“David y Victoria aman a Brooklyn y temen perder a su hijo. Lo aceptarían de vuelta sin dudarlo”, declaró la fuente. “Los Beckham no tienen intención de reconciliarse con su hijo a menos que Nicola desaparezca”, agregó.

Un ultimátum que el joven no está dispuesto a aceptar. "Brooklyn “ha sentido más apoyo de su esposa en estos últimos tres años que de sus padres en toda su vida”, agregó.

David Beckha, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

La tensión se hizo pública después de que Brooklyn publicara un extenso comunicado en sus redes sociales el pasado 19 de enero, en el que acusó a sus padres de manipulación, control mediático y de intentar sabotear su relación con Peltz desde antes de su matrimonio en 2022.

Entre otras acusaciones, Brooklyn denunció que su madre, Victoria, canceló a última hora la confección del vestido de su esposa y que intervino de manera inapropiada durante su primer baile de casados.

Por su parte, Brooklyn ha reiterado que no desea volver a acercarse a sus padres en estos términos, defendiendo su postura de independencia y el valor que ha encontrado en su matrimonio.

Antes de casarse en 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tuvieron otras parejas con las que formaron un historial amoroso. (Getty Images)

En su declaración, el chef aspirante dejó claro que estaba “defendiéndose por primera vez en su vida”, y subrayó que tras alejase de la dinámica familiar su ansiedad ha disminuido notablemente.