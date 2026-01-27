Los Beckham cierran filas: David y Victoria reaparecen con sus hijos y sus novias tras acusaciones de Brooklyn

David y Victoria Beckham reaparecen con sus hijos y sus novias tras acusaciones de Brooklyn

La exSpice Girl fue nombrada este lunes Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés, ante la presencia de su marido, David Beckham, y sus hijos, excepto el mayor, Brooklyn.

Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.

Es "un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses", dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.

David y Victoria Beckham con sus hijos, Romeo, Cruz y Harper. (Instagram)

El presidente Emmanuel Macron condecoró el viernes al diseñador de Louis Vuitton y rapero estadounidense Pharrell Williams con una Legión de Honor, en una ceremonia privada a la que asistieron los raperos Pusha T y Future.