Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en pleno drama familiar desencadenada por las declaraciones del hijo mayor del clan, Brooklyn Beckham.
Los Beckham cierran filas: David y Victoria reaparecen con sus hijos y sus novias tras acusaciones de Brooklyn
La exSpice Girl fue nombrada este lunes Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés, ante la presencia de su marido, David Beckham, y sus hijos, excepto el mayor, Brooklyn.
Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.
Es "un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses", dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.
La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.
El presidente Emmanuel Macron condecoró el viernes al diseñador de Louis Vuitton y rapero estadounidense Pharrell Williams con una Legión de Honor, en una ceremonia privada a la que asistieron los raperos Pusha T y Future.
En un video de la ceremonia publicado por la revista Paris Match se veía a David Beckham y al resto del clan observando y aplaudiendo, junto a los magnates de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault.
Brooklyn Beckham habló por primera vez sobre el profundo distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, a través de una serie de mensajes en Instagram en los que acusa a ambos de comportamiento controlador durante gran parte de su vida y de priorizar la imagen pública y la marca Beckham sobre las relaciones familiares.
Según Brooklyn, sus padres incluso intentaron influir negativamente en su matrimonio con Nicola Peltz Beckham, desde presionar para que cediera los derechos de su nombre antes de la boda hasta acusaciones de causar tensiones alrededor del vestido y el primer baile del matrimonio.
En su declaración, el hijo mayor de los Beckham afirmó que ya no desea reconciliarse con su familia, asegurando que, tras años de ansiedad y sentir que no podía hablar, finalmente está defendiendo su verdad y buscando una vida enfocada en la privacidad y la estabilidad con su esposa.