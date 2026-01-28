Era como nuestro primo: Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya se divorcian tras 15 años de casados

Rob y Patricia Schneider: Una historia de amor sin fronteras

La historia de Rob y Patricia comenzó hace más de 20 años. Se conocieron en 2005, cuando Patricia trabajaba como productora en un programa de entretenimiento en México y Schneider asistió como invitado. Su relación evolucionó con el paso de los años y se consolidó al casarse en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills en 2011 tras seis años de noviazgo.

Patricia, nacida el 6 de marzo de 1988 en Mérida, era ya una figura se desarrollaba como productora en programas como Cuéntamelo Love y Guerra de Chistes. Además, desarrolló contenido propio para canales digitales y fue muy activa en redes sociales, donde combinaba su faceta de creadora, productora y mamá bicultural.

Rob y Patricia Schneider se divorcian tras 15 años de matrimonio (Paul Morigi/Getty Images)

Su matrimonio con Rob Schneider fue algo más que la unión de dos personas, ya que se convirtió en un “puente” cultural, luego de que el actor estadounidense abrazó la cultura mexicana de manera pública y cálida, se declaró fan de Tigres y, junto con su entonces esposa también de Luis Miguel.

En varias entrevistas reconoció cómo Patricia le abrió las puertas a tradiciones, valores y costumbres que marcaron su vida familiar. Recordó su primera visita a México, donde se enamoró de la importancia que dan las familias mexicanas a la convivencia dominical y la calidez humana, elementos que él mismo trató de incorporar a su día a día, según relatan distintos reportes.