Era como nuestro primo: Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya se divorcian tras 15 años de casados

El actor Rob Schneider y Patricia Azarcoya Schneider se divorcian tras 15 años de matrimonio y más de dos décadas de relación, según se dio a conocer.
El comediante conocido especialmente por la película Este Cuerpo No Es Mío, sus colaboraciones con Adam Sandler, su paso por Saturday Night Live y por el profundo amor y conexión que demostró tener con México, se convirtió en una figura muy cercana a nuestro país, sobre todo, luego de declararse fan del equipo de futbol Tigres.
Rob Schneider y Patricia Azarcoya se divorcian "sin posibilidad de reconciliación"
En el expediente, la propia Patricia describe la relación como “irremediablemente rota sin posibilidad de reconciliación”, un término que marca el cierre de uno de los matrimonios más visibles entre un astro hollywoodense y una mexicana.
Aunque los detalles específicos de la separación —custodia, manutención y bienes— están bajo resguardo por orden judicial, el proceso incluyó la orden de que la ex pareja tomara clases de crianza conjunta, dado que sus hijas son menores de edad.
Rob y Patricia Schneider: Una historia de amor sin fronteras
La historia de Rob y Patricia comenzó hace más de 20 años. Se conocieron en 2005, cuando Patricia trabajaba como productora en un programa de entretenimiento en México y Schneider asistió como invitado. Su relación evolucionó con el paso de los años y se consolidó al casarse en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills en 2011 tras seis años de noviazgo.
Patricia, nacida el 6 de marzo de 1988 en Mérida, era ya una figura se desarrollaba como productora en programas como Cuéntamelo Love y Guerra de Chistes. Además, desarrolló contenido propio para canales digitales y fue muy activa en redes sociales, donde combinaba su faceta de creadora, productora y mamá bicultural.
Su matrimonio con Rob Schneider fue algo más que la unión de dos personas, ya que se convirtió en un “puente” cultural, luego de que el actor estadounidense abrazó la cultura mexicana de manera pública y cálida, se declaró fan de Tigres y, junto con su entonces esposa también de Luis Miguel.
En varias entrevistas reconoció cómo Patricia le abrió las puertas a tradiciones, valores y costumbres que marcaron su vida familiar. Recordó su primera visita a México, donde se enamoró de la importancia que dan las familias mexicanas a la convivencia dominical y la calidez humana, elementos que él mismo trató de incorporar a su día a día, según relatan distintos reportes.
Los proyectos de Rob Schneider y Patricia Azarcoya
Desde que se casaron, la influencia de Patricia Azarcoya se dejó sentir tanto en la vida personal de Rob Schneider como en su carrera profesional. La pareja trabajó junta en proyectos como Real Rob, una serie que mezclaba realidad y ficción sobre su propia vida familiar y que fue producida y protagonizada por ambos.
En 2022, Rob y Patricia estuvieron en la Ciudad de México, debido a que el actor participó en la película Amor es Amor, escrita por su entonces esposa y protagonizada por Vadhir Derbez.
En aquella ocasión, Schneider llenó de halagos al hijo de Eugenio Derbez y sobre este último aseguró que era un genio y lo llamó “el más talentoso del mundo”.