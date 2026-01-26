Victoria Beckham, dolida por las acusaciones públicas de Brooklyn

La polémica estalló después de que Brooklyn publicara mensajes en sus historias de Instagram asegurando que no tiene intenciones de lograr una reconciliación con sus padres y que estos habrían intentado “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, incluso desde antes de su boda en abril de 2022.

En sus declaraciones, el joven acusó a sus padres de presionarlo para que firmara documentos que habrían afectado los derechos sobre su propio nombre, una situación que, según él, también perjudicó a su pareja y futuros hijos.

Actualmente Brooklyn Beckham se mantiene alejado de su familia y acusa a sus padres de querer separarlo de Nicola Peltz. (Getty Images)

Además, acusó a Victoria de cancelar en el último momento la confección del vestido de novia de Nicola Peltz y de interrumpir el primer baile para unirse a él en la pista de forma que, según el joven, resultó “inapropiada” y lo dejó avergonzado ante los invitados.

Ante estas afirmaciones, Victoria, de 51 años, se mostró visiblemente afectada. Personas cercanas señalaron que quedó “completamente desconsolada” después de leer las acusaciones, especialmente cuando Brooklyn expresó públicamente su deseo de privacidad y distancia, interpretado por ella como un rechazo personal.

