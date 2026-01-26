Victoria Beckham enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida familiar tras una serie de acusaciones públicas de su hijo mayor, Brooklyn Beckham. Según allegados, la exintegrante de Spice Girls se sintió “profundamente traicionada” luego de que Brooklyn expusiera en redes sociales duras críticas contra ella y su esposo, David Beckham, después de años de apoyo y protección familiar.
Victoria Beckham, dolida por las acusaciones públicas de Brooklyn
La polémica estalló después de que Brooklyn publicara mensajes en sus historias de Instagram asegurando que no tiene intenciones de lograr una reconciliación con sus padres y que estos habrían intentado “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, incluso desde antes de su boda en abril de 2022.
En sus declaraciones, el joven acusó a sus padres de presionarlo para que firmara documentos que habrían afectado los derechos sobre su propio nombre, una situación que, según él, también perjudicó a su pareja y futuros hijos.
Además, acusó a Victoria de cancelar en el último momento la confección del vestido de novia de Nicola Peltz y de interrumpir el primer baile para unirse a él en la pista de forma que, según el joven, resultó “inapropiada” y lo dejó avergonzado ante los invitados.
Ante estas afirmaciones, Victoria, de 51 años, se mostró visiblemente afectada. Personas cercanas señalaron que quedó “completamente desconsolada” después de leer las acusaciones, especialmente cuando Brooklyn expresó públicamente su deseo de privacidad y distancia, interpretado por ella como un rechazo personal.
Victoria Beckham registró el nombre de sus hijos
El conflicto se ha visto alimentado por especulaciones sobre el registro de marcas comerciales con los nombres de los hijos Beckham cuando eran menores de edad. Aunque algunos medios británicos señalaron que Victoria habría inscrito dichos nombres, fuentes cercanas explicaron que se trató de un trámite legal debido a que los menores no podían hacerlo por sí mismos en ese momento, y que actualmente cada hijo posee la titularidad de su propia marca.
Brooklyn ha enfatizado que su familia da prioridad a la imagen pública y a los intereses comerciales sobre los afectos familiares, afirmando que “el amor depende de cuánto se publique en redes sociales o de la disposición para posar juntos en fotos”.
Hasta ahora, ni Victoria ni David Beckham han emitido comentarios públicos directos sobre las acusaciones. Personas cercanas aseguran que ambos están profundamente dolidos, pero mantienen la esperanza de poder reconciliarse con su hijo.