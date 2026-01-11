¡Qué noche! Wagner Moura hace historia en la edición 83 de los Golden Globes al convertirse en el primer actor brasileño en ganar el premio a Mejor Actor en una película de drama por su interpretación en The Secret Agent, (la cuál también se llevó el premio a mejor película extranjera) un thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho que se sitúa durante la dictadura militar brasileña de los años setenta. ¡Definitivamente un gran momento para la representación de Brasil en Hollywood!
Wagner Moura se convierte en el primer actor brasileño en ganar el Golden Globe a mejor actor
¿Quién es Wagner Moura, el primer brasileño en ganar mejor actor en los Golden Globes?
Nacido en Salvador de Bahía en 1976, Wagner Moura se formó inicialmente como periodista antes de dedicarse de lleno a la actuación, y algo que lo caracteriza es que suele elegir proyectos con fuerte carga social y política.
En Brasil alcanzó la fama con películas como Elite Squad, donde interpretó al capitán Nascimento, un papel que se convirtió en símbolo de una generación y que lo puso en el foco internacional.
Después, esa proyección global se consolidó con Narcos, donde dio vida a Pablo Escobar y de donde seguramente se te hacía conocido de algún lado.
Más allá de la pantalla, Moura también ha trabajado como director y productor en distintos proyectos.
Actualmente está casado con la fotógrafa Sandra Delgado y es padre de tres hijos.
Un hito para la representación de Brasil en Hollywood
Antes del histórico triunfo de Wagner, la presencia brasileña en los Golden Globes había estado marcada por mujeres. En 2025, Fernanda Torres se convirtió en la primera actriz brasileña en ganar un Globo de Oro por su interpretación en Aún estoy aquí. Antes de eso, su madre, Fernanda Montenegro, estuvo nominada al mismo premio por su papel en Central Station en 1999. Estos antecedentes sentaron las bases para que, por fin, un actor brasileño alcanzara este increíble reconocimiento.
La película que le valió a Moura este galardón es The Secret Agent, dirigida por Kleber Mendonça Filho que también hizo historia al ganar el Globo de Oro a Mejor Película Internacional. Ambientada en Brasil durante la dictadura militar de los años setenta, la cinta sigue a un hombre que se ve obligado a vivir en la clandestinidad mientras intenta proteger a su hijo.
Durante su discurso de aceptación, además de reconocer y compartir el premio con los otros actores nominados en su categoría (Dwayne Johnson, Jeremy Allen White, Joel Edgerton, Michael B. Jordan y Oscar Isaac), Wagner menciona “esta es una película sobre memoria, sobre la falta de memoria y sobre trauma generacional. Yo creo que si el trauma se puede pasar de generación en generación, también se pueden pasar los valores. Así que esto va para los que se mantienen con sus valores firmes en momentos difíciles."