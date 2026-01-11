Wagner Moura se convierte en el primer actor brasileño en ganar el Golden Globe a mejor actor

¿Quién es Wagner Moura, el primer brasileño en ganar mejor actor en los Golden Globes?

Nacido en Salvador de Bahía en 1976, Wagner Moura se formó inicialmente como periodista antes de dedicarse de lleno a la actuación, y algo que lo caracteriza es que suele elegir proyectos con fuerte carga social y política.

En Brasil alcanzó la fama con películas como Elite Squad, donde interpretó al capitán Nascimento, un papel que se convirtió en símbolo de una generación y que lo puso en el foco internacional.

Wagner Moura y Sandra Delgado en los Golden Globe Awards (Amy Sussman/Getty Images)

Después, esa proyección global se consolidó con Narcos, donde dio vida a Pablo Escobar y de donde seguramente se te hacía conocido de algún lado.

Más allá de la pantalla, Moura también ha trabajado como director y productor en distintos proyectos.

Actualmente está casado con la fotógrafa Sandra Delgado y es padre de tres hijos.