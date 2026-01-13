Los nuevos reyes de Hollywood: Ellos son los hombres que están redefiniendo el cine y la televisión

Ellos son los hombres que están redefiniendo el cine y la televisión

Timothée Chalamet: El favorito de los premios

Timothée Chalamet ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en una de las figuras más sólidas e influyentes de Hollywood. En 2025, Chalamet fue el protagonista de Marty Supreme, una comedia dramática dirigida por Josh Safdie, en la que interpreta a un joven decidido a convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa de Estados Unidos.

Su actuación recibió elogios de la crítica y fue reconocida con su primer Golden Globe 2026 en la categoría de Mejor Actor en Comedia o Musical, además del Critics Choice Award 2026, consolidando su estatus como uno de los favoritos rumbo a los Premios Oscar.

Timothée Chalamet continúa su camino hacia el Óscar mientras arrasa en las entregas de premios. (Getty Images)

De cara a 2026, el actor de 30 años mantiene una agenda ambiciosa y llena de expectativas: está confirmado como protagonista de Dune: Part Three, la tercera y última entrega de la épica saga de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, programada para su estreno en diciembre.

Jacob Elordi: Del teen drama al cine de autor

Jacob Elordi hizo su debut en la pantalla grande en la serie Euphoria, donde interpretó al carismático y conflictivo "Nate Jacobs", un papel que lo catapultó a la fama y lo consolidó como uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood.

En 2025, Elordi protagonizó Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, un proyecto que, por primera vez, lo llevó a explorar los límites del drama y el horror (y sin duda, nadie imaginó que haría un excelente trabajo).

Jacob Elordi en Frankenstein. (Ken Woroner/Netflix)

Su interpretación le valió el Critics Choice Award 2026 como Mejor Actor de Reparto, confirmando que su talento va mucho más allá de su apariencia y consolidándolo como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación.

Jacob no solo ha destacado en el ámbito cinematográfico, también lo ha hecho como modelo con diversas marca de renombre. El año pasado, fue nombrado embajador de la prestigiosa casa de joyería Cartier, protagonizando su primera campaña bajo ese título en Nueva York con piezas de la colección Love Unlimited, dirigida por Sofia Coppola.

En 2024, fue imagen de la icónica fragancia Chanel N°5, ya que Elordi apareció junto a Margot Robbie en un mini‑film dirigido por Luca Guadagnino.

Asimismo, el actor también ha participado en campañas para marcas como Hugo Boss y Calvin Klein, consolidando su presencia en campañas de gran visibilidad internacional. También se ha destacado como embajador de la marca de relojes Tag Heuer.

Jacob Elordi (John Sciulli/Getty Images)

Para este año, Elordi está confirmado como protagonista de Silent Echoes, un thriller psicológico que promete sorprender a la crítica por su narrativa y profundidad de personajes, y de The Nightingale, un drama romántico inspirado en hechos históricos, donde compartirá pantalla con actrices de renombre internacional.

Además, se espera que regrese para la cuarta temporada de Euphoria, continuando su icónico papel de Nate Jacobs.

Jacob Elordi divide opiniones antes de comenzar a rodar. (DFree/Shutterstock / DFree)

Hudson Williams: un talento emergente

Hudson Williams se ha consolidado en 2025 como una de las jóvenes promesas más destacadas de la televisión gracias a su papel protagónico en Heated Rivalry, una serie de drama romántico y deportivo que ha capturado la atención de audiencias internacionales.

La producción canadiense, basada en la saga de novelas Game Changers de Rachel Reid, sigue la historia de dos jugadores de hockey profesionales que, más allá de la rivalidad sobre el hielo, desarrollan una apasionada relación secreta que desafía las normas del deporte y de la sociedad.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan 'Heated Rivalry' que llega a México en febrero a través de HBO Max (Harold Feng/Getty Images)

En Heated Rivalry, estrenada en noviembre de 2025 en Crave y más tarde transmitida en plataformas como HBO Max, Williams interpreta a "Shane Hollander", un carismático y reservado capitán del equipo Montreal Metros.

Su actuación ha sido elogiada por la crítica y por los seguidores de la serie, que han destacado su química con el co‑protagonista Connor Storrie.

Aunque la serie no fue elegible para competir en los Golden Globes o los Premios Emmy 2026 debido a sus criterios de elegibilidad (al ser producida inicialmente en Canadá antes de su llegada a Estados Unidos) Williams y Storrie fueron invitados como presentadores en los Golden Globes, marcando su debut en uno de los escenarios más importantes de la industria.