En Hollywood, una nueva generación de actores está conquistando tanto el cine como televisión. Con una combinación de talento, versatilidad, carisma (y guapura), estos jóvenes artistas no solo enamoran al público, sino que también han sido reconocidos internacionalmente en premiaciones. Te contamos quiénes son los hombres que están marcando agenda en la meca del cine.
Los nuevos reyes de Hollywood: Ellos son los hombres que están redefiniendo el cine y la televisión
Ellos son los hombres que están redefiniendo el cine y la televisión
Timothée Chalamet: El favorito de los premios
Timothée Chalamet ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en una de las figuras más sólidas e influyentes de Hollywood. En 2025, Chalamet fue el protagonista de Marty Supreme, una comedia dramática dirigida por Josh Safdie, en la que interpreta a un joven decidido a convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa de Estados Unidos.
Su actuación recibió elogios de la crítica y fue reconocida con su primer Golden Globe 2026 en la categoría de Mejor Actor en Comedia o Musical, además del Critics Choice Award 2026, consolidando su estatus como uno de los favoritos rumbo a los Premios Oscar.
De cara a 2026, el actor de 30 años mantiene una agenda ambiciosa y llena de expectativas: está confirmado como protagonista de Dune: Part Three, la tercera y última entrega de la épica saga de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, programada para su estreno en diciembre.
Jacob Elordi: Del teen drama al cine de autor
Jacob Elordi hizo su debut en la pantalla grande en la serie Euphoria, donde interpretó al carismático y conflictivo "Nate Jacobs", un papel que lo catapultó a la fama y lo consolidó como uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood.
En 2025, Elordi protagonizó Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, un proyecto que, por primera vez, lo llevó a explorar los límites del drama y el horror (y sin duda, nadie imaginó que haría un excelente trabajo).
Su interpretación le valió el Critics Choice Award 2026 como Mejor Actor de Reparto, confirmando que su talento va mucho más allá de su apariencia y consolidándolo como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación.
Jacob no solo ha destacado en el ámbito cinematográfico, también lo ha hecho como modelo con diversas marca de renombre. El año pasado, fue nombrado embajador de la prestigiosa casa de joyería Cartier, protagonizando su primera campaña bajo ese título en Nueva York con piezas de la colección Love Unlimited, dirigida por Sofia Coppola.
Cartier LOVE Unlimited: Sofia Coppola captures Jacob Elordi in a cinematic portrait of modern love— Prestige Magazine (@Prestige_Mag) November 28, 2025
Read morehttps://t.co/wmWhx6C8Z6 pic.twitter.com/6rTw0nJ62R
En 2024, fue imagen de la icónica fragancia Chanel N°5, ya que Elordi apareció junto a Margot Robbie en un mini‑film dirigido por Luca Guadagnino.
Asimismo, el actor también ha participado en campañas para marcas como Hugo Boss y Calvin Klein, consolidando su presencia en campañas de gran visibilidad internacional. También se ha destacado como embajador de la marca de relojes Tag Heuer.
Para este año, Elordi está confirmado como protagonista de Silent Echoes, un thriller psicológico que promete sorprender a la crítica por su narrativa y profundidad de personajes, y de The Nightingale, un drama romántico inspirado en hechos históricos, donde compartirá pantalla con actrices de renombre internacional.
Además, se espera que regrese para la cuarta temporada de Euphoria, continuando su icónico papel de Nate Jacobs.
Hudson Williams: un talento emergente
Hudson Williams se ha consolidado en 2025 como una de las jóvenes promesas más destacadas de la televisión gracias a su papel protagónico en Heated Rivalry, una serie de drama romántico y deportivo que ha capturado la atención de audiencias internacionales.
La producción canadiense, basada en la saga de novelas Game Changers de Rachel Reid, sigue la historia de dos jugadores de hockey profesionales que, más allá de la rivalidad sobre el hielo, desarrollan una apasionada relación secreta que desafía las normas del deporte y de la sociedad.
En Heated Rivalry, estrenada en noviembre de 2025 en Crave y más tarde transmitida en plataformas como HBO Max, Williams interpreta a "Shane Hollander", un carismático y reservado capitán del equipo Montreal Metros.
Su actuación ha sido elogiada por la crítica y por los seguidores de la serie, que han destacado su química con el co‑protagonista Connor Storrie.
Aunque la serie no fue elegible para competir en los Golden Globes o los Premios Emmy 2026 debido a sus criterios de elegibilidad (al ser producida inicialmente en Canadá antes de su llegada a Estados Unidos) Williams y Storrie fueron invitados como presentadores en los Golden Globes, marcando su debut en uno de los escenarios más importantes de la industria.
Otros actores que están dominando Hollywood
Connor Storrie: De raíces texanas a estrella global con 'Heated Rivalry'
Connor Storrie ha emergido como una de las jóvenes figuras más comentadas de la televisión contemporánea gracias a su papel como "Ilya Rozanov" en la serie deportiva y romántica Heated Rivalry, un fenómeno que se convirtió en uno de los estrenos más populares de finales de 2025.
Aunque Heated Rivalry no fue seleccionada para competir en los Golden Globes, Storrie, junto con su coprotagonista Hudson Williams, fueron invitados a presentar un premio en la edición 83 de este año.
Además de Heated Rivalry, Storrie ha mantenido una presencia constante en proyectos y apariciones públicas: en diciembre de 2025 realizó su debate en “Late Night with Seth Meyers”, donde compartió anécdotas sobre su ascenso meteórico y la recepción del público.
Owen Cooper: El joven fenómeno que está redefiniendo la actuación juvenil
Apenas unos meses después de su debut profesional en televisión, Owen Cooper se ha convertido en una de las figuras más inesperadas y celebradas del entretenimiento contemporáneo.
El actor británico, nacido el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, se dio a conocer internacionalmente con su papel de Jamie Miller en Adolescence (2025), una serie dramática de Netflix que explora temas complejos como la masculinidad tóxica, el impacto de las redes sociales en la juventud y las consecuencias devastadoras de la violencia escolar.
Gracias a su papel en la aclamada serie, se llevó el Primetime Emmy Award a Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de esa categoría masculina.
Pero su éxito no se detuvo ahí: en la ceremonia de los Golden Globes 2026 , Cooper volvió a hacer historia al ganar el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión, convirtiéndose en la persona más joven en obtener ese galardón en esa categoría con apenas 16 años.
Este triunfo se sumó a una racha impresionante que también incluyó un Critics’ Choice Award por el mismo papel, logrando un “back-to-back sweep” de premios importantes con un solo rol.
Durante su discurso en los Golden Globes, Cooper se mostró humilde y entusiasta, recordando sus primeras clases de actuación y cómo tomó “un riesgo” al empezar a estudiar interpretación, una decisión que, según él, cambió su vida y lo llevó a estar “aquí ahora” con uno de los trofeos más codiciados de la industria.
"You'll Never Walk Alone".— Carla ❁ (@shannonlada) January 12, 2026
El hincha del Liverpool OWEN COOPER al recibir su Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en TV.#GoldenGlobes
pic.twitter.com/k7UDCqXiMQ
Aunque Adolescence fue concebida como una miniserie limitada y no se ha confirmado una segunda temporada con fecha oficial, el impacto de la producción ha generado especulación sobre posibles expansiones narrativas o nuevos formatos que puedan continuar explorando su universo temático, lo que mantener a Cooper en el foco de atención.
Además, según registros de su filmografía, Cooper tiene programado otro papel cinematográfico importante: interpretará al joven Heathcliff en una nueva adaptación de Wuthering Heights programada para este año, un proyecto que indica un paso natural hacia roles más variados y cinematográficos, mostrando su rango y potencial para desarrollarse más allá de la serie de Netflix.