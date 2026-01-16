Publicidad

Espectáculos

Shawn Mendes demuestra una vez más que tiene los pies en la tierra al convivir con sus fans en CDMX

De visita en la CDMX, el cantante canadiense Shawn Mendes ha sido visto paseando por las calles de la capital y saludando a sus fans de lo más natural.
vie 16 enero 2026 03:36 PM
Shawn Mendes (Wagner Meier/Getty Images)

Una vez más quedó demostrado que los mexicanos son los mejores fans del mundo, luego de que un grupo de seguidoras conviviera con Shawn Mendes en la CDMX.

Asimismo, quedó claro que el cantante canadiense de 27 años tiene bien puestos los pies en la tierra porque fue visto con un mínimo equipo de seguridad y siempre sonriente y accesible ante la presencia de sus fans.

Shawn Mendes está de visita en la Ciudad de México

Algunas afortunadas fans se encontraron a Shawn Mendes de paseo por la Ciudad de México, por las calles de la colonia Juárez, según muestran videos que circulan en redes sociales.

Y aunque estos días el intérprete de “Treat you better” no tiene programada ninguna presentación en la capital del país, ya a nadie le sorprende que él u otros famosos se conviertan cada vez con mayor frecuencia en parte del paisaje chilango.

Esto no impidió que este grupo de fanáticas aprovechara la oportunidad para tomarse un video selfie con el cantante, quien en español les preguntó con cuál teléfono lo grababa para luego darse tiempo de firmar algunos autógrafos, antes de subir a la camioneta que lo esperaba.

Shawn Mendes convive con fans en la CDMX (TikTok)

¿Qué hace Shawn Mendes en la CDMX?

Aunque en las redes sociales de Shawn Mendes no hay huella de su paso por la Ciudad de México, se ha especulado en medios que podría estar grabando contenido de un probable documental del cantante que se ha acercado a distintas comunidades indígenas en el continente americano para entender su relación con el medio ambiente.

Shawn Mendes convive con fans en la CDMX (TikTok)

Este interés ya había quedado de manifiesto en otra de las estadías de Shawn en la CDMX.

Ya que en marzo de 2023, además de visitar la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México (donde se puso una tatemada bárbara), también hizo un recorrido por Xochimilco, una experiencia que vivió con intensidad ya que esa vez probó una interesante propuesta gastronómica y también conectó con el entorno natural de los canales.

Instagram / Shawn Mendes
Instagram / Shawn Mendes
Instagram / Shawn Mendes

“México, ¡gracias por todo! Amo el país y su cultura", compartió el cantante en dicha visita. "¡Estar aquí me llena de luz y energía! La comida, la gente, la música, la tierra. Me encanta”.

Shawn Mendes habla de su relación con los pueblos indígenas y la naturaleza

Antes de que concluyera el 2025, Shawn Mendes compartió imágenes de un viaje que hizo a una comunidad amazónica en Ecuador. Una experiencia que lo tocó profundamente, ya que le permitió reflexionar sobre su conexión con los temas ambientalistas que tanto defiende.

“Hoy he estado pensando en cómo mi relación con los pueblos indígenas durante los últimos dos años me ha enseñado tanto sobre el amor, la verdad, la comunidad y la naturaleza. Cómo la sabiduría es algo muy diferente al conocimiento”, escribió el cantante en Instagram.

Shawn Mendes visita la Amazonia por primera vez (Instagram / Shawn Mendes)

“Proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo está entrelazado con proteger y defender la naturaleza misma”, añadió, junto a una serie de imágenes de su primera visita a la Amazonia.

“No puedo expresar cuánto cambió mi vida durante y después de esa visita. Sentí que recibía el regalo de ver el mundo a través de una perspectiva más hermosa y conectada. Nunca me he sentido tan a gusto conmigo mismo como esos días sentado bajo las estrellas y los árboles, escuchando los sonidos del bosque”, explicó Shawn.

Shawn Mendes visita la Amazonia por primera vez (Instagram / Shawn Mendes)

Sin pretender sentirse un experto, el intérprete de “Señorita” compartió entonces una reflexión sobre la armonía que ha experimentado en sus viajes entre las comunidades indígenas y la naturaleza.

Shawn Mendes visita la Amazonia por primera vez

Instagram / Shawn Mendes
Instagram / Shawn Mendes
Instagram / Shawn Mendes

“No sé mucho, pero sí sé que durante muchas generaciones los pueblos indígenas han estado en comunión con la tierra en la que vivimos y la han cuidado con tanto respeto y amor… y si buscábamos orientación sobre cómo proteger y restaurar nuestro hogar… los pueblos indígenas están en el centro de todo”, escribió.

