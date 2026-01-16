Shawn Mendes demuestra una vez más que tiene los pies en la tierra al convivir con sus fans en CDMX

¿Qué hace Shawn Mendes en la CDMX?

Aunque en las redes sociales de Shawn Mendes no hay huella de su paso por la Ciudad de México, se ha especulado en medios que podría estar grabando contenido de un probable documental del cantante que se ha acercado a distintas comunidades indígenas en el continente americano para entender su relación con el medio ambiente.

Shawn Mendes convive con fans en la CDMX (TikTok)

Este interés ya había quedado de manifiesto en otra de las estadías de Shawn en la CDMX.

Ya que en marzo de 2023, además de visitar la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México (donde se puso una tatemada bárbara), también hizo un recorrido por Xochimilco, una experiencia que vivió con intensidad ya que esa vez probó una interesante propuesta gastronómica y también conectó con el entorno natural de los canales.

Shawn Mendes en Xochimilco (marzo de 2023) shawn-mendes-xochimilco-3.jpg Instagram / Shawn Mendes shawn-mendes-xochimilco-1.jpg Instagram / Shawn Mendes shawn-mendes-xochimilco-2.jpg Instagram / Shawn Mendes

“México, ¡gracias por todo! Amo el país y su cultura", compartió el cantante en dicha visita. "¡Estar aquí me llena de luz y energía! La comida, la gente, la música, la tierra. Me encanta”.