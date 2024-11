Shawn Mendes confirma que rompió toda comunicación con su ex, Camila Cabello

Shawn Mendes y el poder sanador de la música

En 2022, Shawn canceló abruptamente una gira internacional de dos años con más de 80 fechas por problemas de salud mental, ya que estaba "gravemente deprimido" y ya no se sentía él mismo. "Podía soportar los espectáculos y encontrar la belleza en ellos. Pero cuando bajaba del escenario, no me reconocía. Era una cáscara, como hablar con una pared", reflexionó en aquel momento.

Shawn Mendes lanzó su nuevo álbum autotitulado 'Shawn' (Instagram / Shawn Mendes)

El viernes 15 de noviembre, Shawn Mendes publicó su álbum más íntimo autotitulado Shawn, y anteriormente describió la música como "una medicina".

Al compartir un tráiler de la continuación de "Wonder" de 2020, escribió: "La música realmente puede ser medicina. Hace dos años sentía que no tenía ni idea de quién era. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en el pánico total. Así que estar aquí ahora con 12 hermosas canciones terminadas es como un regalo".

Con información de Bang Showbiz