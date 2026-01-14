Caso Julio Iglesias: lo que se sabe tras la denuncia de dos exempleadas por delitos sexuales

El escándalo estalló la víspera, cuando la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, que en en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

En una conferencia de prensa este martes, Jovana Ríos Cisnero, de Women's Link, organización que representa a las dos mujeres, explicó que la fiscalía española "ha decidido tomar declaración de las denunciantes", lo que constituye "un paso muy importante en la búsqueda de justicia".

Julio Iglesias (Getty Images)

Además, Ríos Cisnero explicó que su organización "ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado".

La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", dijo Gema Fernández.

