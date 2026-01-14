Ruth Iglesias, la hasta ahora desconocida hermana menor de Julio Iglesias, que triunfa en TikTok

Ruth Iglesias, la hermana menor de Julio Iglesias

Aunque durante años permaneció fuera del foco mediático, en los últimos meses la presencia en redes sociales de Ruth Iglesias ha despertado curiosidad entre los seguidores del intérprete, sorprendidos al descubrir que Julio Iglesias tiene una hermana tan joven.

Ruth Iglesias (Instagram)

La joven de 20 años pertenece a una generación completamente distinta dentro de la familia, el papá del cantante, Julio Iglesias Puga, tuvo una relación con Ronna Keitt, mamá de Ruth. A inicios de 1990, Ronna estaba de vacaciones en Madrid cuando conoció al doctor, quien tenía 78 años.

De esa relación nació Ruth, quien a su corta edad ha comenzado a conquistar plataformas digitales gracias a su frescura, estilo y naturalidad.



@sl0thlover1 Explanation video also some ppl think im lying but this is public record just look up my father or me ♬ original sound - Ruth

En su cuenta de TikTok, la joven comparte un video en el que habla con humor sobre la historia de amor de sus papás. En él reconoce que, aunque puede resultar difícil de comprender para muchos, existen relaciones poco convencionales y distintas formas de amar.

“Se conocieron en España. Mi padre era médico, mientras que mi madre tiene estudios universitarios y estaba a punto convertirse en abogada cuando le conoció”, contó. Además de recalcar que su mamá tuviera algún tipo de interés económico. “Ella no era pobre ni estaba desesperada”, aclaró.