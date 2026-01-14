Ruth Iglesias, la hasta ahora desconocida hermana menor de Julio Iglesias, que triunfa en TikTok

Julio Iglesiaslleva más de 35 años de relación y 15 casados con su actual esposa Miranda Rijnsburger, con quien tiene cinco hijos: Miguel Alejandro de 28 años, Rodrigo de 26, las gemelas Victoria y Cristina de 24, y Guillermo de 18.
Sin embargo, la familia Iglesias guarda una historia menos conocida que recientemente ha comenzado a llamar la atención. Se trata de Ruth Iglesias, la hermana menor del cantante español, quien a sus 20 años empieza a destacar por el contenido que comparte en sus redes sociales.
Ruth Iglesias, la hermana menor de Julio Iglesias
Aunque durante años permaneció fuera del foco mediático, en los últimos meses la presencia en redes sociales de Ruth Iglesias ha despertado curiosidad entre los seguidores del intérprete, sorprendidos al descubrir que Julio Iglesias tiene una hermana tan joven.
La joven de 20 años pertenece a una generación completamente distinta dentro de la familia, el papá del cantante, Julio Iglesias Puga, tuvo una relación con Ronna Keitt, mamá de Ruth. A inicios de 1990, Ronna estaba de vacaciones en Madrid cuando conoció al doctor, quien tenía 78 años.
De esa relación nació Ruth, quien a su corta edad ha comenzado a conquistar plataformas digitales gracias a su frescura, estilo y naturalidad.
En su cuenta de TikTok, la joven comparte un video en el que habla con humor sobre la historia de amor de sus papás. En él reconoce que, aunque puede resultar difícil de comprender para muchos, existen relaciones poco convencionales y distintas formas de amar.
“Se conocieron en España. Mi padre era médico, mientras que mi madre tiene estudios universitarios y estaba a punto convertirse en abogada cuando le conoció”, contó. Además de recalcar que su mamá tuviera algún tipo de interés económico. “Ella no era pobre ni estaba desesperada”, aclaró.
Ruth Iglesias habla de la relación de sus papás
Iglesias Puga era un reconocido ginecólogo que estuvo casado con María del Rosario de la Cueva y Perignat, madre del cantante, hasta 1983.
Pese a la diferencia de edad de 48 años, tras más de una década juntos, la pareja se casó en secreto en 2001, en Jacksonville, Florida. “Primero tuvieron a mi hermano (Jaime Nathaniel) y luego a mí cuando él tenía noventa años”, contó Ruth. “Existe una cosa llamada FIV (fecundación in vitro) y creo que usaron esperma que él había congelado antes”, explicó la joven.
En diciembre de 2005, Ronna estaba embarazada de Ruth, el ginecólogo murió de un paro respiratorio a los 90 años, siete meses después<, nació su hija.
La joven tiktoker le reveló a sus seguidores que su papá los dejó bien protegidos a ella y a su familia, aunque prefirió no revelar la cifras ni los detalles de la herencia. “No voy a decir cuánto dinero nos dejó, pero sí se aseguró de que nosotros estuviéramos bien cuidados, tal como lo haría cualquier persona si supiera que va a morir”, aseguró. Sin embargo, de acuerdo a medios españoles, Iglesias Puga le heredó a su viuda todos sus bienes, incluidas tres casas en España y una en Filadelfia, Estados Unidos.