Golden Globes: Los escándalos más sonados en la historia de los premios

Los escándalos más sonados en la historia de los Golden Globes

Ricky Gervais y las bromas que incomodaron a Hollywood (2011, 2016 y 2020)

Las presentaciones de Ricky Gervais como anfitrión se volvieron legendarias por su tono ácido, pero también polémicas. Sus chistes sobre personajes controvertidos como Mel Gibson, Caitlyn Jenner y Harvey Weinstein causaron incomodidad en la audiencia y fuertes críticas por considerarse ofensivos, misóginos o fuera de lugar, aunque también fueron defendidos por quienes valoran su humor sin filtros.

Ricky Gervais Brilliant Monologue At The 77th Golden Globe Awards, January 5, 2020. pic.twitter.com/ohWVgafVEp — WarNuse (@WarNuse) June 13, 2025

Viajes de lujo y acusaciones de favoritismo (2019–2020)

Antes de las ceremonias de los Golden Globe Awards 2019 y 2020, surgieron fuertes críticas y sospechas de favoritismo vinculadas a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), la organización responsable de votar y entregar estos premios cinematográficos y televisivos.

Parte de las acusaciones se centraron en que algunos votantes aceptaron viajes y beneficios de lujo financiados por estudios y plataformas, lo que generó cuestionamientos sobre la integridad del proceso de nominaciones y premiaciones.

¿Quién se llevará uno a casa este año? (Getty Images)

Uno de los casos más comentados fue el de la exitosa serie Emily in Paris, que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro pese a críticas mixtas por parte de la prensa.

Antes de las votaciones, más de 30 miembros de la HFPA fueron invitados por Paramount a un viaje de prensa a París, donde visitaron el set de la producción y se hospedaron en el exclusivo hotel de cinco estrellas "Le Péninsula", con gastos pagados por la productora.

La estancia incluyó alojamiento de lujo, comidas y eventos especiales que los medios describieron como un trato de primera clase, algo que encendió la polémica sobre la posible influencia de esos beneficios en las nominaciones

Debido a estas acusaciones, la HFPA implementó cambios en su código de conducta y, en 2021, prohibió a sus miembros aceptar regalos y viajes que pudieran representar un conflicto de interés con las votaciones de los Golden Globes, como parte de un intento por mejorar su reputación y responder a las críticas de falta de ética.

Clasificaciones polémicas de películas en categorías incorrectas

A lo largo de los años, los Golden Globe Awards han enfrentado críticas por la manera en que clasifican las películas dentro de sus categorías, en ocasiones situando producciones en secciones que no corresponden a su género real. Este fenómeno ha generado dudas sobre la imparcialidad y las estrategias detrás de las nominaciones y premiaciones.

Uno de los casos más comentados fue el de The Martian (2015), la película de Ridley Scott protagonizada por Matt Damon. A pesar de ser un drama de ciencia ficción con elementos de suspenso y aventura, la HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) la nominó y finalmente le otorgó el Globo de Oro a Mejor Comedia o Musical en la edición de 2016.

The Martian. (Especial / Instagram)

Esta decisión generó críticas inmediatas, ya que muchos consideraron que la película no encajaba en la categoría y que la clasificación podría haber sido una estrategia deliberada para aumentar sus posibilidades de victoria, dado que la competencia en la sección de drama era más fuerte aquel año.

Películas como La La Land (2016), un musical con fuerte carga dramática, y Birdman (2014), un drama con elementos satíricos, también fueron ubicadas en categorías que generaron debate entre críticos y la industria cinematográfica.

El escándalo de la HFPA y el boicot de Hollywood (2021–2022)

En 2021, una investigación de Los Angeles Times reveló que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no tenía ningún miembro afrodescendiente y que algunos de sus integrantes aceptaban regalos, viajes y favores de estudios a cambio de votos.

La denuncia provocó un boicot masivo de la industria: Netflix, Amazon, Warner Bros. y NBC se retiraron del evento, lo que derivó en que la ceremonia de 2022 no fuera televisada.

La ausencia de diversidad en nominaciones y ganadores

Mucho antes del escándalo de la HFPA, los Globes ya enfrentaban críticas por falta de diversidad racial y cultural en sus nominaciones. La polémica se intensificó en 2020 y 2021, cuando varias producciones y artistas afrodescendientes fueron ignorados, alimentando el debate sobre representación en la industria.