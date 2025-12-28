Brigitte Bardot no solo revolucionó el cine y la moda del siglo XX, sino que también convirtió su vida sentimental en parte inseparable de su leyenda. Ícono de sensualidad, libertad y rebeldía femenina, la actriz francesa protagonizó romances intensos, polémicos y profundamente influyentes, que capturaron la atención del público y reflejaron su carácter indomable tanto dentro como fuera de la pantalla. Tras su muerte a los 91 años, hacemos un recap de los hombres que marcaron su vida.
Los hombres que marcaron la vida de Brigitte Bardot
Los hombres que marcaron la vida de Brigitte Bardot
Roger Vadim
Uno de los primeros grandes amores de Brigitte Bardot fue el director Roger Vadim, con quien se casó en 1952 cuando ella tenía apenas 18 años. Vadim no solo fue su esposo, sino también el impulsor de su carrera internacional al dirigirla en Y Dios creó a la mujer (1956), película que la convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por los celos y la presión mediática, y terminó en divorcio cuatro años después.
Jean-Louis Trintignant
Tras su separación de Vadim, Bardot vivió un romance con el actor Jean-Louis Trintignant, su coprotagonista en la misma cinta que la catapultó a la fama.
La relación fue intensa pero breve, y reflejó el clima de libertad emocional que caracterizó su vida amorosa en aquellos años.
Jacques Charrier
Poco después, la actriz se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Este matrimonio, sin embargo, fue uno de los más difíciles de su vida, marcado por conflictos personales y una profunda infelicidad, lo que llevó a su divorcio en 1962.
Serge Gainsbourg
Otro de los romances más recordados fue el que mantuvo con el músico Serge Gainsbourg, con quien grabó la polémica canción Je t’aime… moi non plus. Aunque su relación fue corta, dejó una huella imborrable en la cultura popular y consolidó la imagen provocadora de Bardot en la década de los sesenta.
A lo largo de los años, Brigitte Bardot tuvo vínculos sentimentales con diversas figuras del mundo artístico y empresarial, pero ninguno logró ofrecerle la estabilidad que buscaba. En 1966 se casó con el millonario alemán Gunter Sachs, en una boda que acaparó titulares internacionales; sin embargo, el matrimonio también terminó en divorcio.
Finalmente, tras retirarse del cine en 1973, Bardot encontró una vida más tranquila junto a Bernard d’Ormale, su cuarto esposo, con quien permanece casada desde 1992. Alejada de los reflectores, la actriz volcó su energía a la defensa de los derechos de los animales, marcando una nueva etapa de compromiso personal lejos del glamour de Hollywood.
La muerte de Brigitte Bardot a los 91 años: adiós a la leyenda del cine francés
La legendaria actriz y activista francesa Brigitte Bardot falleció este domingo 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, confirmó la Fondation Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó y presidió para la defensa de los animales. Su muerte marca el fin de una era para el cine europeo y la cultura pop del siglo XX.
Bardot fue una de las figuras más emblemáticas del cine francés de los años 50 y 60, alcanzando fama internacional tras su papel protagónico en …Y Dios creó a la mujer (1956), película que la consagró como símbolo de liberación femenina y sensualidad en pantalla.
A lo largo de su carrera participó en más de 45 filmes y también desarrolló una faceta como cantante, antes de retirarse de la actuación en 1973 para dedicarse plenamente a causas sociales.
Tras su retiro cinematográfico, Bardot canalizó su energía en la protección animal, fundando en 1986 la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual promovió campañas contra el maltrato, la caza de focas, la experimentación con animales y otras prácticas que consideraba crueles. Su labor en defensa de los animales se convirtió en un pilar central de su legado.
Sin embargo, su figura también fue objeto de polémica en años recientes debido a sus opiniones políticas, que incluyeron posturas cercanas a la derecha francesa y críticas a la inmigración, por las cuales enfrentó diversas condenas por incitar al odio en tribunales de su país. A pesar de ello, su impacto en la cultura (tanto por su legado cinematográfico como por su activismo animal) fue celebrado por figuras de distintos ámbitos