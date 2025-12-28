Los hombres que marcaron la vida de Brigitte Bardot

Roger Vadim

Uno de los primeros grandes amores de Brigitte Bardot fue el director Roger Vadim, con quien se casó en 1952 cuando ella tenía apenas 18 años. Vadim no solo fue su esposo, sino también el impulsor de su carrera internacional al dirigirla en Y Dios creó a la mujer (1956), película que la convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por los celos y la presión mediática, y terminó en divorcio cuatro años después.

Brigitte Bardot y Roger Vadim (Keystone/Getty Images)

Jean-Louis Trintignant

Tras su separación de Vadim, Bardot vivió un romance con el actor Jean-Louis Trintignant, su coprotagonista en la misma cinta que la catapultó a la fama.

La relación fue intensa pero breve, y reflejó el clima de libertad emocional que caracterizó su vida amorosa en aquellos años.

Jean-Louis Trintignant (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Jacques Charrier

Poco después, la actriz se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Este matrimonio, sin embargo, fue uno de los más difíciles de su vida, marcado por conflictos personales y una profunda infelicidad, lo que llevó a su divorcio en 1962.

Serge Gainsbourg

Otro de los romances más recordados fue el que mantuvo con el músico Serge Gainsbourg, con quien grabó la polémica canción Je t’aime… moi non plus. Aunque su relación fue corta, dejó una huella imborrable en la cultura popular y consolidó la imagen provocadora de Bardot en la década de los sesenta.

Brigitte Bardot sostuvo un breve romance con el músico Serge Gainsbourg. (Gino Zamboni/Getty Images)

A lo largo de los años, Brigitte Bardot tuvo vínculos sentimentales con diversas figuras del mundo artístico y empresarial, pero ninguno logró ofrecerle la estabilidad que buscaba. En 1966 se casó con el millonario alemán Gunter Sachs, en una boda que acaparó titulares internacionales; sin embargo, el matrimonio también terminó en divorcio.

Brigitte Bardot y Gunter Sachs (George Stroud/Getty Images)

Finalmente, tras retirarse del cine en 1973, Bardot encontró una vida más tranquila junto a Bernard d’Ormale, su cuarto esposo, con quien permanece casada desde 1992. Alejada de los reflectores, la actriz volcó su energía a la defensa de los derechos de los animales, marcando una nueva etapa de compromiso personal lejos del glamour de Hollywood.