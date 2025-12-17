La actriz y activista Angelina Jolie protagonizó uno de los gestos más conmovedores y visibles de su trayectoria personal y pública al revelar por primera vez las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013.
Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía
La intérprete estadounidense de 50 años aparece en la portada de la primera edición francesa de Time, en una imagen poderosa que busca romper tabúes y reforzar un mensaje de solidaridad y concienciación sobre la salud femenina.
En la fotografía, capturada por el reconocido fotógrafo Nathaniel Goldberg, Angelina Jolie deja ver con sutileza la huella física de una decisión médica que marcó un antes y un después en el debate público sobre la prevención del cáncer de mama.
“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, declaró la actriz en una entrevista con la revista.
Jolie explicó que ha sido profundamente conmovida por las historias de otras mujeres que han compartido sus experiencias similares y que quiso sumarse a ese gesto de apertura, aprovechando la plataforma de Time France para fomentar información sobre la salud mamaria, la prevención y la detección temprana del cáncer.
"Mi madre estuvo enferma durante años. Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad. Fue esta perspectiva luminosa la que me conmovió y me hizo querer interpretar este papel", aseguró.
Angelina Jolie decidió practicarse la mastectomía preventiva tras descubrir que portaba la mutación del gen BRCA1, la cual incrementa considerablemente el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario.
Además de aquella intervención, posteriormente también se sometió a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio como parte de su estrategia para reducir riesgos de salud.
Angelina Jolie promueve la prevención del cáncer de mama
La decisión de revelar públicamente sus cicatrices llega más de doce años después de la operación original y vuelve a situar sobre la agenda global temas como la prevención, el acceso a pruebas genéticas y la atención sanitaria accesible para todas las mujeres.
En 2013, cuando Jolie hizo pública por primera vez su mastectomía preventiva, se registró un aumento significativo en los exámenes de detección del cáncer de mama, fenómeno mediático conocido como el “efecto Angelina”.
La actriz, además, vincula este gesto con su trabajo más reciente: la promoción de Couture, una película dirigida por la francesa Alice Winocour, en la que interpreta a una directora de cine que recibe un diagnóstico de cáncer.
Angelina Jolie ha señalado que la historia de su personaje la conectó profundamente con sus propias vivencias y le permitió explorar emocionalmente la enfermedad desde una perspectiva de resiliencia.