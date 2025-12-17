Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

La intérprete estadounidense de 50 años aparece en la portada de la primera edición francesa de Time, en una imagen poderosa que busca romper tabúes y reforzar un mensaje de solidaridad y concienciación sobre la salud femenina.

En la fotografía, capturada por el reconocido fotógrafo Nathaniel Goldberg, Angelina Jolie deja ver con sutileza la huella física de una decisión médica que marcó un antes y un después en el debate público sobre la prevención del cáncer de mama.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, declaró la actriz en una entrevista con la revista.

Jolie explicó que ha sido profundamente conmovida por las historias de otras mujeres que han compartido sus experiencias similares y que quiso sumarse a ese gesto de apertura, aprovechando la plataforma de Time France para fomentar información sobre la salud mamaria, la prevención y la detección temprana del cáncer.

"Mi madre estuvo enferma durante años. Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad. Fue esta perspectiva luminosa la que me conmovió y me hizo querer interpretar este papel", aseguró.

Angelina Jolie (Getty Images)

Angelina Jolie decidió practicarse la mastectomía preventiva tras descubrir que portaba la mutación del gen BRCA1, la cual incrementa considerablemente el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario.

Además de aquella intervención, posteriormente también se sometió a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio como parte de su estrategia para reducir riesgos de salud.