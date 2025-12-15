Nick Reiner: quién es el hijo de Rob y Michele Reiner detenido como principal sospechoso del asesinato de sus padres

¿Quién es Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner y sospechoso de su muerte?

En el centro de la investigación se encuentra su hijo, Nick Reiner, quien fue detenido por las autoridades y señalado como el principal sospechoso y fue procesado por homicidio, además de que se le impuso una fianza de 4 millones de dólares.

Desde entonces, su nombre ha pasado de un bajo perfil mediático a ocupar titulares internacionales, despertando interés sobre quién es y cuál ha sido su historia personal.

Nick Reiner, de 34 años, es hijo del reconocido director de cine Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Reiner. Creció en Los Ángeles en un entorno ligado al cine y la cultura estadounidense, rodeado de la influencia artística de su familia. Es el hijo mediano de la pareja y, hasta hace poco, llevaba una vida relativamente alejada del foco mediático.

Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

A lo largo de los años, Nick mantuvo una relación cercana con sus padres, aunque no era un personaje habitual en los medios.

Rob Reiner, famoso por dirigir clásicos como La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, siempre había sido un referente en la vida de Nick.

A diferencia de su padre, Nick Reiner no desarrolló una carrera destacada en el cine o la industria creativa. Según registros y reportes de medios, ha llevado distintos proyectos personales y profesionales, pero siempre lejos del ojo público.