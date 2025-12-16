La pelea que sacudió a la familia Reiner: el fuerte enfrentamiento entre Rob y su hijo Nick antes de su muerte

Así fue la pelea entre Rob Reiner y su hijo Nick antes de la muerte de sus padres

Tras la inesperada muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, volvió a salir a la luz un episodio familiar que ha captado la atención pública: una fuerte discusión entre el cineasta y su hijo Nick Reiner.

Según testigos y reportes de The Post, la familia había asistido a una celebración organizada por el presentador Conan O’Brien el sábado por la noche, donde Rob y Nick protagonizaron un intercambio “muy fuerte y en voz alta” que no pasó desapercibido entre los invitados.

Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Los informes señalan que la discusión pudo haberse originado porque Nick, tras múltiples tratamientos de rehabilitación desde los 15 años, había vuelto a consumir drogas y se negaba a intentar otro programa, según fuentes citadas por The Post el lunes.

"Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, seguía preguntando a la gente si eran famosos", dijo una fuente a la revista People.

Ellos son los hijos de Rob Reiner. (EFE)

"Habían tenido una discusión en la fiesta de vacaciones de Conan, y Rob había estado diciéndole a la gente que tenían miedo por Nick y que su estado mental se estaba deteriorando", dijo a The Post un amigo de toda la vida de la familia que vive cerca de la casa de Reiner.

“Supuestamente Nick había dejado las drogas”, pero luego surgieron rumores de que “no las había dejado tanto”, dijo el vecino, explicando que en el punto más bajo de Nick era “gravemente adicto a una combinación de opiáceos y heroína”.

Otro amigo de la familia dijo: “Sé que (los padres) querían que recibiera ayuda, que fuera a rehabilitación, pero él quería recibir ayuda mientras estaba en casa; no quería recibir tratamiento en un centro", dijo.

Bob y Nick Reiner (Getty Images)

Nick Reiner es arrestado tras la muerte de sus padres, Rob y Michele

Menos de un día después de que los cuerpos de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, la policía detuvo a su hijo, Nick Reiner, de 32 años, como principal sospechoso del doble homicidio.

Las autoridades señalaron que la investigación inicial apunta a un homicidio familiar, aunque aún se desconocen los motivos precisos detrás del crimen.

JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A.



24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party. pic.twitter.com/PXBIo4inem — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) December 16, 2025

Fuentes cercanas a la familia indicaron que Rob y Michele habían manifestado en ocasiones previas su preocupación por el deterioro de la salud mental de Nick y su historial de adicciones, factores que habrían generado tensiones en la dinámica familiar durante los últimos años.

Tras su arresto, Nick permanece bajo custodia mientras se realizan las diligencias judiciales correspondientes, y el caso continúa siendo investigado por la policía de Los Ángeles.