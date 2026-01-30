Publicidad

Espectáculos

Quiénes son los hijos de Pedro Torres y a qué se dedican

La familia de Pedro Torres informó del fallecimiento del productor; sus tres hijos lamentaron su partida; te contamos todo sobre ellos.
vie 30 enero 2026 12:38 PM
Pedro Torres fue uno de los productores de televisión más reconocidos en México. Su creatividad dio origen a programas de gran éxito como Big Brother y Mujeres asesinas ; además, estuvo detrás de recordados videos musicales de artistas como Luis Miguel y Lucía Méndez.

Tras la muerte del productor, usuarios comenzaron a interesarse por conocer más sobre su vida personal, especialmente sobre sus hijos, quienes fueron los encargados de dar a conocer al mundo la triste noticia a través de un comunicado conjunto.

Apolonia Torres

Apolonia Torres es la hija mayor del productor y es fruto de su primer matrimonio con Carolina, en los años 80. A diferencia de su padre, se ha mantenido alejada del mundo del espectáculo y, aunque siente una fuerte pasión por la fotografía, su camino profesional ha estado más ligado al ámbito académico y de la investigación.

Este 30 de enero de 2026, Apolonia compartió un emotivo mensaje para despedir a su papá, Pedro Torres, en el que aseguró que celebra la buena vida que tuvo el productor.

Pedro Antonio

Pedro Antonio es el segundo hijo del productor, fruto de su relación con la actriz y cantante Lucía Méndez . Nació en 1988, año en el que la propia artista reveló que se encontraba embarazada mientras grababa la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar.

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez decidió seguir los pasos de su papá y actualmente se dedica a la producción y dirección de cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos para artistas como Julión Álvarez, Lucía Méndez, Joe Montana y Juan Magán.

En el ámbito personal, se sabe que Pedro Antonio está casado y tiene dos hijas junto a su esposa, María José Rodríguez.

Emilia Torres

Emilia Torres es la hija menor de Pedro Torres. Nació en 1998 y es fruto de su relación con Alexica Silveyra. A diferencia de otros miembros de la familia, mantiene su vida personal en privado, ya que sus redes sociales están cerradas al público.

No obstante, en algunas ocasiones el propio productor compartió imágenes junto a ella, como cuando le dedicó mensajes para felicitarla por su cumpleaños.

