Quiénes son los hijos de Pedro Torres y a qué se dedican

Pedro Torres fue uno de los productores de televisión más reconocidos en México. Su creatividad dio origen a programas de gran éxito como Big Brother y Mujeres asesinas ; además, estuvo detrás de recordados videos musicales de artistas como Luis Miguel y Lucía Méndez.

Tras la muerte del productor, usuarios comenzaron a interesarse por conocer más sobre su vida personal, especialmente sobre sus hijos, quienes fueron los encargados de dar a conocer al mundo la triste noticia a través de un comunicado conjunto.