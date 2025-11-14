Ayer 13 de noviembre, Ariana Grande fue atacada por un joven que pretendía abrazarla y brincar con ella durante la alfombra amarilla de la premiere de Wicked: For Good que se celebró en Singapur. El joven es Johnson Wen , un influencer conocido en redes sociales como Pyjama Man . Lamentablemente, esta no es la primera vez que Wen invade el espacio personal de una celebridad.
¿Quién es Johnson Wen, alias Pyjama Man, el hombre que atacó a Ariana Grande, Katy Perry y The Weeknd?
¿Quién es Johnson Wen, alias Pyjama Man?
Johnson Wen tiene 26 años y es originario de Australia. Es un usuario de redes sociales que se hace llamar el “troll más odiado”, tiene cuentas en Instagram ( @pyjamamann ) con 11,400 seguidores y en TikTok ( @pyjamamann ) con 13,000 personas siguiéndolo.
Pyjama Man incluso colecta dinero a través de GoFundMe donde pide a las personas donar dinero para pagar todas sus facturas y su meta a alcanzar $35,000 USD, aunque hasta el día de hoy únicamente ha recibido $5 USD.
Durante sus invasiones a conciertos y partidos, Pyjama Man ha usado playeras con motivos políticos como “liberen Ucrania” y “liberen Palestina”.
Los otros artistas acosados por Pyjama Man
Ariana Grande no ha sido la única celebridad atacada por Pyjama Man ya que como el mismo Johnson Wen presume en sus redes sociales, tiene el “hobby” de invadir el espacio personal de sus famosos favoritos durante eventos públicos para saltar y bailar junto a ellos.
A penas en junio de este año, Pyjama Man logró evadir la seguridad durante el concierto de Katy Perry en Sídney y se paró a lado de la cantante mientras ella interpretaba la canción Hot n Cold. Johnson Wen puso su brazo encima del hombro de Katy y comenzó a brincar, pero ella se alejó para continuar su interpretación mientras la seguridad lo sacó.
Dos meses después, en agosto, Pyjama Man nuevamente evadió la seguridad, en esta ocasión, del concierto de The Weeknd en Melbourne, quien interpretaba su éxito Out of time. Al ver que Johnson se aproximaba al escenario es evidente cómo The Weeknd intentó cubrirse y posteriormente alejarse de él a pesar de que Pyjama Man intentaba abrazarlo. Nuevamente la seguridad lo sacó y The Weeknd continuó su concierto.
En diciembre de 2024 fue la primera vez que Pyjama Man invadió un escenario y lo hizo durante la presentación de The Chainsmokers en el Palm Tree Music Festival en Sídney. En esta ocasión no logró acercarse a Andrew Taggart, quien cantaba Don’t let me down y únicamente saltó en el escenario e invitó al público a gritar antes de que la seguridad lo sacara.
Pyjama Man también ha invadido eventos deportivos
El pésimo hábito de Pyjama Man no solo se queda dentro del mundo de los conciertos ya que también ha invadido eventos deportivos. Su primera evasión a la seguridad fue durante la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2023 que también se realizó en Sídney, Australia. En esa ocasión logró entrar a la cancha y correr en ella hasta que los encargados de la seguridad lo tacleó y sacó del lugar.
Hizo lo mismo durante la final de la Cricket World Cup en 2023 que se jugó en India. Un año después, en 2024, durante el margen de los Juegos Olímpicos de París, saltó la seguridad durante la final de 100 metros planos.
Pyjama Man es un acosador que podría enfrentar consecuencias legales por sus invasiones, específicamente por el incidente que ocasionó al no respetar el espacio personal de Ariana Grande. Lamentablemente, él presume sus acciones en redes sociales, lo cual demuestra su falta de consciencia sobre la gravedad de sus actos.