¿Quién es Johnson Wen, alias Pyjama Man, el hombre que atacó a Ariana Grande, Katy Perry y The Weeknd?

Los otros artistas acosados por Pyjama Man

Ariana Grande no ha sido la única celebridad atacada por Pyjama Man ya que como el mismo Johnson Wen presume en sus redes sociales, tiene el “hobby” de invadir el espacio personal de sus famosos favoritos durante eventos públicos para saltar y bailar junto a ellos.

A penas en junio de este año, Pyjama Man logró evadir la seguridad durante el concierto de Katy Perry en Sídney y se paró a lado de la cantante mientras ella interpretaba la canción Hot n Cold. Johnson Wen puso su brazo encima del hombro de Katy y comenzó a brincar, pero ella se alejó para continuar su interpretación mientras la seguridad lo sacó.

Dos meses después, en agosto, Pyjama Man nuevamente evadió la seguridad, en esta ocasión, del concierto de The Weeknd en Melbourne, quien interpretaba su éxito Out of time. Al ver que Johnson se aproximaba al escenario es evidente cómo The Weeknd intentó cubrirse y posteriormente alejarse de él a pesar de que Pyjama Man intentaba abrazarlo. Nuevamente la seguridad lo sacó y The Weeknd continuó su concierto.

En diciembre de 2024 fue la primera vez que Pyjama Man invadió un escenario y lo hizo durante la presentación de The Chainsmokers en el Palm Tree Music Festival en Sídney. En esta ocasión no logró acercarse a Andrew Taggart, quien cantaba Don’t let me down y únicamente saltó en el escenario e invitó al público a gritar antes de que la seguridad lo sacara.