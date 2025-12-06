El detalle íntimo que Justin Baldoni le confesó a Blake Lively y que ella interpretó como acoso

Baldoni admitió ante la Corte que, durante una reunión en diciembre de 2022 en el hogar de Lively en Nueva York, le dijo a la actriz (sin que ella lo preguntara) que estaba circuncidado.
Publicidad
Justin Baldoni está circuncidado; el detalle íntimo que Blake Lively interpretó como acoso
De acuerdo con documentos citados por People, la conversación entre Blake Lively y Justin Baldoni se produjo mientras se discutía la posibilidad de que el hijo de Lively y Ryan Reynolds, Olin, que entonces estaba por nacer, fuera circuncidado.
Baldoni señaló que la actriz nunca le preguntó sobre su propia situación, pero aun así compartió el dato íntimo en presencia de varias personas que se encontraban en la vivienda, entre ellas Reynolds, dos niñeras y miembros del personal doméstico.
Cuando el abogado de Blake, Michael J. Gottlieb, le preguntó: “¿En algún momento le contó a la Sra. Lively si estaba circuncidado?”, el productor deIt Ends With Us respondió: “Sí”.
Cuando se le cuestionó si Lively, de 38 años, alguna vez preguntó si estaba circuncidado, Baldoni respondió: "Directamente, no".
Asimismo, el actor fue interrogado si alguna vez le había contado a otros compañeros de trabajo sobre sus genitales, a lo que el también productor dijo: “No hablo de mis genitales, así que no”.
La defensa de Blake Lively sostiene que este episodio forma parte del patrón de comportamiento inapropiado que ella denuncia desde diciembre de 2024, cuando presentó una demanda por acoso sexual y represalias relacionadas con el rodaje de It Ends With Us.
Así evoluciona el caso Blake Lively vs Justin Baldoni rumbo al juicio de 2026
La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa escalando, repleta de nuevas revelaciones, alianzas rotas y movimientos judiciales que anticipan un proceso mediático y judicial de alto perfil.
En noviembre de este año, un juez federal desestimó la demanda por difamación que Baldoni había presentado contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros implicados, con un reclamo de 400 millones de dólares.
Ese fallo representó una importante victoria para la actriz deGossip Girl, quien reaccionó públicamente con alivio y envió un mensaje de gratitud.
Aseguró que seguirá defendiendo el derecho al “respeto, la seguridad y la dignidad” de las mujeres frente a abusos de poder.
Sin embargo, el proceso está lejos de cerrarse. Blake ya retiró algunas de sus acusaciones (como las de daño emocional intencional y negligente) argumentando que eso limitaría la exposición de sus registros médicos y psicológicos, requeridos por la defensa de Baldoni.
Aun así, mantiene otras acusaciones fundamentales como acoso sexual, represalias y la denuncia de un ambiente hostil durante la filmación de la películaIt Ends With Us.