El detalle íntimo que Justin Baldoni le confesó a Blake Lively y que ella interpretó como acoso

Justin Baldoni está circuncidado; el detalle íntimo que Blake Lively interpretó como acoso

De acuerdo con documentos citados por People, la conversación entre Blake Lively y Justin Baldoni se produjo mientras se discutía la posibilidad de que el hijo de Lively y Ryan Reynolds, Olin, que entonces estaba por nacer, fuera circuncidado.

Baldoni señaló que la actriz nunca le preguntó sobre su propia situación, pero aun así compartió el dato íntimo en presencia de varias personas que se encontraban en la vivienda, entre ellas Reynolds, dos niñeras y miembros del personal doméstico.

Cuando el abogado de Blake, Michael J. Gottlieb, le preguntó: “¿En algún momento le contó a la Sra. Lively si estaba circuncidado?”, el productor de It Ends With Us respondió: “Sí”.

Blake Lively y Justin Baldoni en la grabación de 'Romper el círculo'. (Getty Images)

Cuando se le cuestionó si Lively, de 38 años, alguna vez preguntó si estaba circuncidado, Baldoni respondió: "Directamente, no".

Asimismo, el actor fue interrogado si alguna vez le había contado a otros compañeros de trabajo sobre sus genitales, a lo que el también productor dijo: “No hablo de mis genitales, así que no”.

Justin Baldoni y Blake Lively. (Shutterstock)

La defensa de Blake Lively sostiene que este episodio forma parte del patrón de comportamiento inapropiado que ella denuncia desde diciembre de 2024, cuando presentó una demanda por acoso sexual y represalias relacionadas con el rodaje de It Ends With Us.