Sabrina Carpenter califica de "repugnante" que Donald Trump use su música en videos de redadas de ICE

"Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano", añadió la cantante en respuesta a la publicación de la presidencia estadounidense.

En un breve video publicado por la Casa Blanca se ve a varias personas en una protesta y luego a varios agentes federales realizando arrestos, con la canción "Juno", lanzada en 2024, como fondo musical.



this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

"No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos", reaccionó Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Jackson, además, calificó de "estúpida" a cualquiera que "defienda" a estas personas.

