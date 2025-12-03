Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Sabrina Carpenter califica de "repugnante" que Donald Trump use su música en videos de redadas de ICE

Sabrina Carpenter calificó de "malicioso y repugnante" el uso de una de sus canciones en un video difundido por la Casa Blanca, que mostraba arrestos realizados por autoridades de inmigración.
mié 03 diciembre 2025 11:12 AM
sabrina-carpenter.jpg
Sabrina Carpenter (Getty Images)

La cantante Sabrina Carpenter calificó de "malicioso y repugnante" el uso de una de sus canciones en un video difundido en X por la Casa Blanca, que mostraba arrestos realizados por autoridades de inmigración.

Publicidad

Sabrina Carpenter califica de "repugnante" que Donald Trump use su música en videos de redadas de ICE

"Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano", añadió la cantante en respuesta a la publicación de la presidencia estadounidense.

En un breve video publicado por la Casa Blanca se ve a varias personas en una protesta y luego a varios agentes federales realizando arrestos, con la canción "Juno", lanzada en 2024, como fondo musical.

"No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos", reaccionó Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Jackson, además, calificó de "estúpida" a cualquiera que "defienda" a estas personas.

Publicidad

Sabrina Carpenter se une a los famosos que piden a Donald Trump no usar su música

Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte de Donald Trump y su equipo.

El cantante Kenny Loggins exigió recientemente la retirada de un video publicado por el presidente que utilizaba su éxito "Danger Zone", de la película "Top Gun", para acompañar imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que lo mostraban como piloto de combate lanzando excrementos sobre opositores políticos.

Sabrina-Carpenter-Productora
Sabrina Carpenter también será productora de la nueva película de Alicia en el país de las maravillas. (Getty Images)

En 2024, Céline Dion condenó el uso no autorizado de una de sus canciones, "My Heart Will Go On", en un video de campaña. Lo mismo ocurrió con Beyoncé ese mismo año, con su tema "Freedom".

Publicidad

Tags

Sabrina Carpenter

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad