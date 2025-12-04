Celebra Diego Boneta su cumpleaños en Costalegre con Renata Notni

Diego Boneta, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Luis Miguel en la exitosa serie biográfica de Netflix, eligió el Four Seasons Tamarindo como escenario para festejar su cumpleaños número 35, acompañado de la actriz Renata Notni.

Ambos disfrutaron de unos días de descanso en uno de los rincones más exclusivos de la Costalegre jalisciense, donde el lujo se combina con la naturaleza en estado puro.

El resort, enclavado en la playa El Tamarindo, ofreció el ambiente perfecto para una celebración íntima y sofisticada. Entre cenas privadas, vistas al Pacífico y experiencias de bienestar, Boneta y Notni compartieron momentos que reflejan la esencia de este destino: privacidad, belleza y conexión con el entorno.

La playa El Tamarindo, considerada una joya de Jalisco, forma parte del corredor turístico de Costalegre, que se extiende a lo largo de más de 384 kilómetros desde la Bahía de Navidad hasta Boca de Tomatlán. Municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán conforman este paraíso natural.

Costalegre invita a vivir el Pacífico en calma: bahías escondidas, reservas protegidas y hoteles sustentables que redefinen el concepto de lujo. Además del Four Seasons Tamarindo, destacan espacios como Las Alamandas, el hotel boutique Casa Tilmacalli, el resort ecológico Cuixmala, y destinos imperdibles como Careyes, el monumento La Copa del Sol, o el exclusivo centro de bienestar Xinalani.

La región es también un refugio de biodiversidad, hogar de especies únicas y paisajes que deben ser preservados. Para quienes buscan una experiencia auténtica, Costalegre ofrece un equilibrio entre sofisticación y naturaleza.

El acceso es posible por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (137 km, 3 h) o el Aeropuerto Internacional Manzanillo-Costalegre (127 km, 2 h 6 min). También se puede llegar por vía marítima a los puertos de Puerto Vallarta y Manzanillo, o por carretera a través de la troncal 200.