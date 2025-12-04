Cazzu lo dice claro: “Mi hija se cría solo conmigo” y niega que escuche música de Christian Nodal

Una vez más, Cazzu abrió una ventana a su vida íntima al hablar sobre cómo cría a su hija Inti (fruto de su relación con Christian Nodal) y disipó uno de los rumores que más ha circulado: que la pequeña escucha la música de su papá.
En una reciente entrevista para Los 40 Colombia, la intérprete dejó claro que Inti se cría únicamente con ella, y que la música que llena su casa proviene de sus propios gustos y proyecto.
Cazzu lo confirma: Inti crece solo con ella y nada de música de Nodal
Cazzu explicó que, aunque ella produce trap, reguetón y otros géneros dirigidos a adultos, en casa, su hija está principalmente expuesta a la música que ella misma escucha y produce, ya que es quien se encarga de su crianza cotidiana, no Christian Nodal.
“La crío yo sola, así que la única música que conoce, y lo único que sabe en cuanto a música, es lo que hace su mamá”, afirmó, y añadió que en su casa suena a diario música infantil: de películas como Moana o Frozen, así como canciones de artistas de contenido apto para niños.
“En mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen y Luli Pampín y Plim Plim”, dijo.
La cantante argentina también contó entre risas que todo su equipo terminó involucrado en la dinámica diaria de crianza, con la intención de que Inti crezca en un ambiente sano y con buenos ejemplos.
“Estamos todos en el team, y el team está todo el tiempo cantando ‘Libre soy’ porque mi hija está obsesionada”, señaló.
Cazzu revela cómo Inti percibe el mundo a sus dos años
Aunque Inti tiene apenas dos años, Cazzu destacó que la pequeña “entiende y comprende todo”, por lo que ella y su entorno han comenzado a ser muy cuidadosos con sus palabras y gestos.
Además, la niña se ha familiarizado con las personas que tienen tatuajes y las asocia con buenas personas. “Nosotros somos todos unos cancheros… imagínate, todos tatuados. Ella ve a alguien con tatuajes y lo considera alguien en quien puede confiar”, explicó.
Entre risas, agregó: “Ella dice ‘Papá Noel… Papá Noel tiene tatuajes’, y yo ando ahí buscando un Papá Noel con tatuaje, no sé dónde voy a encontrarlo”.
Ley Cazzu”: la propuesta que podría cambiar las reglas para mamás solteras
La polémica entre Cazzu y Christian Nodal ha trascendido el drama sentimental para transformarse en un debate de carácter social y jurídico.
A raíz del conflicto por los permisos de viaje de Inti, su hija en común, surgió una petición ciudadana bautizada como “Ley Cazzu”, con el objetivo de reformar las normativas vigentes y facilitar que madres o padres con custodia puedan trasladarse con sus hijos sin depender de la autorización del otro progenitor.
Según sus promotores, la iniciativa busca que, en casos de ausencia, inasistencia o negativa del otro padre, el progenitor con custodia pueda contar con un permiso permanente de circulación.
Esto reduciría la carga burocrática y protegería el derecho a la movilidad de familias monoparentales, que muchas veces se ven limitadas para trabajar, viajar o cumplir compromisos laborales por trámites legales complejos.
El detonante fue el escándalo público entre Cazzu y Nodal: ella denunció que la negativa del padre de Inti para firmar los permisos necesarios le impidió llevar a su hija en giras, afectando su carrera.
Como respuesta, ciudadanos (y también seguidores de la cantante) decidieron impulsar un cambio en la ley, observando que muchas familias enfrentan obstáculos similares cuando uno de los progenitores está ausente o no coopera.
La propuesta ya recoge firmas en una plataforma de peticiones públicas y ha encendido el debate: defensores argumentan que la “Ley Cazzu” sería un paso hacia el reconocimiento de nuevas estructuras familiares y la protección de niños que dependen de un solo tutor.
Pero también hay quienes cuestionan la viabilidad legal de flexibilizar esquemas de autorización, por miedo a que se debiliten salvaguardas de protección infantil y derechos del otro progenitor.