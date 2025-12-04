Cazzu lo dice claro: “Mi hija se cría solo conmigo” y niega que escuche música de Christian Nodal

Cazzu lo confirma: Inti crece solo con ella y nada de música de Nodal

Cazzu explicó que, aunque ella produce trap, reguetón y otros géneros dirigidos a adultos, en casa, su hija está principalmente expuesta a la música que ella misma escucha y produce, ya que es quien se encarga de su crianza cotidiana, no Christian Nodal.

“La crío yo sola, así que la única música que conoce, y lo único que sabe en cuanto a música, es lo que hace su mamá”, afirmó, y añadió que en su casa suena a diario música infantil: de películas como Moana o Frozen, así como canciones de artistas de contenido apto para niños.

“En mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen y Luli Pampín y Plim Plim”, dijo.

Cazzu y su hija Inti (Instagram)

La cantante argentina también contó entre risas que todo su equipo terminó involucrado en la dinámica diaria de crianza, con la intención de que Inti crezca en un ambiente sano y con buenos ejemplos.

“Estamos todos en el team, y el team está todo el tiempo cantando ‘Libre soy’ porque mi hija está obsesionada”, señaló.

Cazzu revela cómo Inti percibe el mundo a sus dos años

Aunque Inti tiene apenas dos años, Cazzu destacó que la pequeña “entiende y comprende todo”, por lo que ella y su entorno han comenzado a ser muy cuidadosos con sus palabras y gestos.

Además, la niña se ha familiarizado con las personas que tienen tatuajes y las asocia con buenas personas. “Nosotros somos todos unos cancheros… imagínate, todos tatuados. Ella ve a alguien con tatuajes y lo considera alguien en quien puede confiar”, explicó.

Entre risas, agregó: “Ella dice ‘Papá Noel… Papá Noel tiene tatuajes’, y yo ando ahí buscando un Papá Noel con tatuaje, no sé dónde voy a encontrarlo”.