Así enfrenta Eric Dane su batalla contra la ELA: "No tengo motivos para estar de buen humor"

Así enfrenta Eric Dane su batalla contra la ELA

Luego de que Eric Dane reveló en abril de este año que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se sinceró sobre cómo la enfermedad ha afectado su vida cotidiana y su carrera, a través de un encuentro organizado por "I AM ALS" y la plataforma médica Synapticure.

Señaló que degeneración lo ha dejado con un solo brazo funcional y admitió sentirse abrumado por la dura realidad de la enfermedad: "No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día. No creo que nadie me culpara si subiera a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando", dijo.

Eric Dane (GettyImages)

A pesar de las secuelas físicas de la enfermedad, Eric Dane ha decidido no renunciar a su carrera actoral. Recientemente interpretó a un paciente con ELA en la serie Brilliant Minds, de la cadena NBC, un papel que él mismo describe como "liberador".

Sin embargo, el actor admitió que resultó complicado separar su vida personal de la experiencia en pantalla, al retratar un diagnóstico que él mismo enfrenta y vivir de cerca su dolor y miedo.

"Me sorprendió gratamente darme cuenta de que no era así, porque estaba convencido de que iba a ser yo", dijo durante el encuentro.

Unas imágenes caseras muestran al actor de Grey's Anatomy con su esposa y otra mujer en actitud erótica, aunque en ningún caso la cinta cuenta con contenido sexual explícito. (clasos.com)

Aunque el impacto que ha causado la enfermedad en su vida ha sido grande, Dane aseguró que ha decidido usar su voz pública para visibilizar la ELA: quiere ampliar la conciencia sobre la enfermedad, mejorar el acceso a tratamientos y luchar para que se aceleren las investigaciones.

El actor que dio vida a "Mark Sloan" en Grey's Anatomy, reconoció que enfrentar la ELA significa replantear su vida: su prioridad ahora es su familia (sus hijas y seres queridos), y contribuir a dejar un legado de dignidad para quienes conviven con esta enfermedad.