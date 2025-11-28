A pesar de la demencia frontotemporal de la que Bruce Willis padece, su esposa Emma Heming Willis compartió a la revista People cómo ella y su familia han aprendido a adaptar las tradiciones de las fiestas, desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, para poder seguir disfrutando como familia junto al actor.
La esposa de Bruce Willis revela cómo la demencia del actor ha cambiado la Thanksgiving para su familia
Bruce Willis ama la Navidad y su familia la celebrará con él
Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, declaró que esta época de fiestas, que inició ayer con el festejo Thanksgiving, sigue siendo “jubilosa” aunque diferente tras el avance de la demencia frontotemporal de la que el actor padece.
La también actriz y autora, Emma Heming Willis también mencionó que Bruce Willis siempre ha amado la Navidad y que a su familia le encanta celebrarla con él. Es por ello por lo que han adaptado sus tradiciones y festejos para que Bruce Willis pueda formar parte de las fiestas.
Emma Heming Willis empatiza con las familias de pacientes con demencia
Durante la misma declaración, Emma Heming Willis mostró empatía hacia las familias de aquellos pacientes que sufren algún tipo de demencia como sucede con Bruce Willis. Emma declaró que, si bien las fiestas pueden ser “muy duras”, ella piensa que es importante mantener el espíritu de festejo.
Incluso, Emma Heming hizo referencia a la película de Bruce Willis, Die Hard y bromeó con la importancia de continuar viéndola con el paso de los años ya que, después de todo, es una película clásica navideña.
La familia Willis se ha adaptado a la enfermedad de Bruce Willis
Emma Heming Willis dijo que ella y las hijas de Bruce Willis: Mabel y Evelyn, a quienes tuvo con Emma y Rumer, Scout y Tallulah que nacieron de su relación con Demi Moore, se han adaptado para hacer nuevas memorias y tradiciones.
La esposa de Bruce Willis hizo énfasis en lo importante que es continuar con la vida a pesar de lo difícil que es tener un familiar con una enfermedad como la demencia. Emma Heming Willis ha dicho que pesar de la situación de Bruce, aún logran reír y alegrarse.
Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de hablar y con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa. Desde entonces, su familia se ha mantenido a su lado para apoyarlo. A pesar del difícil escenario, la familia Willis ha preferido mantener una actitud positiva y alegre para poder disfrutar por más tiempo del actor.