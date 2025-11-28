La esposa de Bruce Willis revela cómo la demencia del actor ha cambiado la Thanksgiving para su familia

Bruce Willis ama la Navidad y su familia la celebrará con él

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, declaró que esta época de fiestas, que inició ayer con el festejo Thanksgiving, sigue siendo “jubilosa” aunque diferente tras el avance de la demencia frontotemporal de la que el actor padece.

La también actriz y autora, Emma Heming Willis también mencionó que Bruce Willis siempre ha amado la Navidad y que a su familia le encanta celebrarla con él. Es por ello por lo que han adaptado sus tradiciones y festejos para que Bruce Willis pueda formar parte de las fiestas.

Emma Heming Willis declaró que a Bruce Willis siempre le ha encantado la Navidad. (Instagram - @emmahemingwillis)

Emma Heming Willis empatiza con las familias de pacientes con demencia

Durante la misma declaración, Emma Heming Willis mostró empatía hacia las familias de aquellos pacientes que sufren algún tipo de demencia como sucede con Bruce Willis. Emma declaró que, si bien las fiestas pueden ser “muy duras”, ella piensa que es importante mantener el espíritu de festejo.

Incluso, Emma Heming hizo referencia a la película de Bruce Willis, Die Hard y bromeó con la importancia de continuar viéndola con el paso de los años ya que, después de todo, es una película clásica navideña.