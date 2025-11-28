Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, reaparece tras acusaciones de tráfico de armas y de combustible

Raúl Rocha es acusado de presunta participación en una red de tráfico de combustible, armas y drogas

Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, fue formalmente imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y drogas.

El expediente (identificado como 928/2024) detalla que las operaciones ilícitas abarcarían desde Guatemala hasta distintos estados de México.

Raúl Rocha (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

De acuerdo con la investigación, la estructura comandada por Rocha habría traficado combustible robado (conocido como “huachicol”) mediante lanchas por el río Usumacinta; posteriormente, el combustible era transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

Asimismo, el caso incluye denuncias de contrabando de armas y narcóticos. Las autoridades señalan que parte del armamento ingresaba desde Guatemala, y que las redes criminales aliadas (entre ellas organizaciones como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito y el Cártel del Golfo) habrían recibido abastecimiento de armas o combustible como parte del esquema.

Dueño de Miss Universo es acusado de robo de combustible y tráfico de drogas y armas. (Hector Vivas/Getty Images)

La orden de aprehensión en su contra fue emitida por un juez federal en agosto de 2025, como parte de la solicitud de captura presentada por la FGR bajo cargos de delincuencia organizada.

Sin embargo, según información de prensa, Rocha optó por acogerse al programa de testigos protegidos, ofreciendo información a cambio de protección legal.