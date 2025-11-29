En un evento de moda donde Cassandra Sánchez-Navarro cortó el listón inaugural, la actriz sorprendió al confesar que compra ropa “de la paca”, por lo que además de ser una de las figuras más fashionistas de México y estar presente en distintas Fashion Week, también adquiere prendas de segunda mano.
No todo es Fashion Week: Cassandra Sánchez-Navarro revela que compra ropa “de la paca” y dónde la consigue
Cassandra Sánchez-Navarro revela que compra ropa “de la paca”
Cassandra Sánchez-Navarro reconoció que disfruta recorrer lugares en busca de prendas únicas y de segunda mano.
“Voy a los tianguis a comprar ropa, obvio. La gente que no va al tianguis y nunca ha hecho el recorrido por La Lagunilla y la paca no sabe de lo que está hablando”, aseguró la actriz de Cindy La Regia, con total honestidad.
Lo que Cassandra tiene muy claro son los cuidados que debe tener cuando consigue ropa que ya trae una historia detrás. “Yo he comprado cosas increíbles; luego las tengo que lavar muy bien porque no sé de dónde vienen, obviamente, pero yo compro de todo”, comentó.
Los 'trapitos sucios' de Cassandra Sánchez-Navarro
Cuando de “trapitos sucios” se trata (y no precisamente los que compra en la paca), Cassandra Sánchez-Navarro reconoció que, a lo largo de su trayectoria, no ha estado exenta de los escándalos mediáticos.
Su nombre y apellido han sido en diversas ocasiones motivo de chismes y críticas que, en su momento, llegaron a afectarla.
“A mí honestamente a veces me molestaban; ahora me da como compasión porque sé que están chambeando, ¿sabes?”, expresó sobre la labor de la prensa de espectáculos que da cabida a ese tipo de temas.
La actriz, sin embargo, señaló que mucha de la información carece de sustento real. “Claramente no hicieron su trabajo para saber la verdad, pero sé que las notas amarillas a veces son eso: periodistas tratando de vender una nota o alguien que está tratando de sacar algo por dinero”, añadió.
Ante la publicación de rumores sobre su vida privada, Cassandra aseguró que hoy ya no toma esas publicaciones de manera personal.
Tras un año que describió como generoso tanto en lo profesional como en lo personal, afirma que prefiere enfocarse en los resultados de su trabajo y en los proyectos que la han impulsado.
Cassandra Sánchez-Navarro tiene un intenso año en lo profesional
A pesar de los premios y reconocimientos que ha recibido recientemente, la actriz subrayó que su avance no ha sido sencillo. Cassandra Sánchez-Navarro reveló que, en lo que va del 2025, ha realizado una cifra considerable de castings. “Más de 50, seguro”, dijo, poniendo en perspectiva el esfuerzo detrás de las oportunidades que ha obtenido.
Recordó que, en sus primeros años de carrera, la cantidad de pruebas era todavía mayor. “Al principio hacía, no sé, 15 ó 20 al mes. Y ahorita sigo haciendo muchos. Estoy muy agradecida”, afirmó. También explicó que incluso en los proyectos a los que es invitada debe audicionar, lo que considera parte natural de su crecimiento artístico.
Finalmente, Sánchez-Navarro compartió que uno de sus deseos para este año es regresar a las telenovelas, pero con un personaje que le permita mostrar una faceta distinta: busca interpretar a una gran villana, un rol que considera retador y emocionante para su etapa actual como actriz.
Con información de Agencia México