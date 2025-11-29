Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

No todo es Fashion Week: Cassandra Sánchez-Navarro revela que compra ropa “de la paca” y dónde la consigue

La actriz Cassandra Sánchez-Navarro confesó que compra ropa de segunda mano y reveló los cuidados que debe tener cuando adquiere prendas con un pasado.
sáb 29 noviembre 2025 11:03 AM
Cassandra Sánchez-Navarro
Cassandra Sánchez-Navarro compra ropa de segunda (Agencia México)

En un evento de moda donde Cassandra Sánchez-Navarro cortó el listón inaugural, la actriz sorprendió al confesar que compra ropa “de la paca”, por lo que además de ser una de las figuras más fashionistas de México y estar presente en distintas Fashion Week, también adquiere prendas de segunda mano.

Publicidad

Cassandra Sánchez-Navarro revela que compra ropa “de la paca”

Cassandra Sánchez-Navarro reconoció que disfruta recorrer lugares en busca de prendas únicas y de segunda mano.

281124LOSQUIEN50ENSIQUIEROS107.JPG
Cassandra Sánchez-Navarro (HEPTOR ARJONA)

“Voy a los tianguis a comprar ropa, obvio. La gente que no va al tianguis y nunca ha hecho el recorrido por La Lagunilla y la paca no sabe de lo que está hablando”, aseguró la actriz de Cindy La Regia, con total honestidad.

Te puede interesar:

que-es-ley-cazzu.jpg
Ley Cazzu explicada: qué es, de qué trata y cómo surgió tras los conflictos de Cazzu y Christian Nodal La iniciativa, conocida como “Ley Cazzu”, busca simplificar los permisos de viaje de menores para madres y padres con custodia, tras los conflictos legales entre la cantante y Christian Nodal.

Lo que Cassandra tiene muy claro son los cuidados que debe tener cuando consigue ropa que ya trae una historia detrás. “Yo he comprado cosas increíbles; luego las tengo que lavar muy bien porque no sé de dónde vienen, obviamente, pero yo compro de todo”, comentó.

Publicidad

Los 'trapitos sucios' de Cassandra Sánchez-Navarro

Cuando de “trapitos sucios” se trata (y no precisamente los que compra en la paca), Cassandra Sánchez-Navarro reconoció que, a lo largo de su trayectoria, no ha estado exenta de los escándalos mediáticos.

Su nombre y apellido han sido en diversas ocasiones motivo de chismes y críticas que, en su momento, llegaron a afectarla.

Cassandra Sánchez-Navarro
Cassandra Sánchez-Navarro (Agencia México)

“A mí honestamente a veces me molestaban; ahora me da como compasión porque sé que están chambeando, ¿sabes?”, expresó sobre la labor de la prensa de espectáculos que da cabida a ese tipo de temas.

La actriz, sin embargo, señaló que mucha de la información carece de sustento real. “Claramente no hicieron su trabajo para saber la verdad, pero sé que las notas amarillas a veces son eso: periodistas tratando de vender una nota o alguien que está tratando de sacar algo por dinero”, añadió.

Una triste noticia:

Conrado-Osorio-fallecimiento
Conrado Osorio, actor de ‘La Reina del Sur’, muere tras dos años de lucha contra el cáncer El actor colombiano comenzó su carrera en su país natal y al llegar a México triunfó en las telenovelas.

Ante la publicación de rumores sobre su vida privada, Cassandra aseguró que hoy ya no toma esas publicaciones de manera personal.

Tras un año que describió como generoso tanto en lo profesional como en lo personal, afirma que prefiere enfocarse en los resultados de su trabajo y en los proyectos que la han impulsado.

Publicidad

Cassandra Sánchez-Navarro tiene un intenso año en lo profesional

A pesar de los premios y reconocimientos que ha recibido recientemente, la actriz subrayó que su avance no ha sido sencillo. Cassandra Sánchez-Navarro reveló que, en lo que va del 2025, ha realizado una cifra considerable de castings. “Más de 50, seguro”, dijo, poniendo en perspectiva el esfuerzo detrás de las oportunidades que ha obtenido.

Cassandra Sánchez-Navarro
Cassandra Sánchez-Navarro (Agencia México)

Recordó que, en sus primeros años de carrera, la cantidad de pruebas era todavía mayor. “Al principio hacía, no sé, 15 ó 20 al mes. Y ahorita sigo haciendo muchos. Estoy muy agradecida”, afirmó. También explicó que incluso en los proyectos a los que es invitada debe audicionar, lo que considera parte natural de su crecimiento artístico.

Finalmente, Sánchez-Navarro compartió que uno de sus deseos para este año es regresar a las telenovelas, pero con un personaje que le permita mostrar una faceta distinta: busca interpretar a una gran villana, un rol que considera retador y emocionante para su etapa actual como actriz.

Con información de Agencia México

Tags

Cassandra Sánchez-Navarro

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad