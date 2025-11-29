No todo es Fashion Week: Cassandra Sánchez-Navarro revela que compra ropa “de la paca” y dónde la consigue

Los 'trapitos sucios' de Cassandra Sánchez-Navarro

Cuando de “trapitos sucios” se trata (y no precisamente los que compra en la paca), Cassandra Sánchez-Navarro reconoció que, a lo largo de su trayectoria, no ha estado exenta de los escándalos mediáticos.

Su nombre y apellido han sido en diversas ocasiones motivo de chismes y críticas que, en su momento, llegaron a afectarla.

Cassandra Sánchez-Navarro (Agencia México)

“A mí honestamente a veces me molestaban; ahora me da como compasión porque sé que están chambeando, ¿sabes?”, expresó sobre la labor de la prensa de espectáculos que da cabida a ese tipo de temas.

La actriz, sin embargo, señaló que mucha de la información carece de sustento real. “Claramente no hicieron su trabajo para saber la verdad, pero sé que las notas amarillas a veces son eso: periodistas tratando de vender una nota o alguien que está tratando de sacar algo por dinero”, añadió.

Ante la publicación de rumores sobre su vida privada, Cassandra aseguró que hoy ya no toma esas publicaciones de manera personal.

Tras un año que describió como generoso tanto en lo profesional como en lo personal, afirma que prefiere enfocarse en los resultados de su trabajo y en los proyectos que la han impulsado.