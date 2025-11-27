Bernardo Bosch, papá de Fátima Bosch, rompe el silencio y niega contratos con Pemex tras escándalo

Papá de Fátima Bosch rompe el silencio y niega contratos con Pemex tras escándalo

En una carta difundida el 26 de noviembre, Bernardo Bosch negó categóricamente haber otorgado contratos ni de haber tenido relación comercial alguna con el presidente del concurso, Raúl Rocha Cantú.

Bernardo Bosch obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University. (Instagram)

Aseguró que su función en Pemex (como coordinador en la Dirección de Exploración y Producción) no incluía la adjudicación de contratos, por lo que calificó de falsas las versiones que lo involucraban.

“Entre 2018 y 2025 me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, mencionó.

Además, recordó que cualquier sanción que se le hubiera impuesto años atrás fue anulada por el tribunal correspondiente, y que actualmente no existe registro alguno en su contra en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados.

Bernardo Bosch Hernández aclara información falsa tras triunfo de Fátima Bosch

Por otro lado, el comunicado abordó las especulaciones generadas tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en Miss Universo 2025. Bernardo Bosch afirmó que, aunque su posición lo expone al escrutinio público, las informaciones difundidas sobre su familia son falsas:

“Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.

Fátima Bosch (Miss Universo México)

Por si fuera poco, también aclaró que conoció al empresario Raúl Rocha Cantú el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México en Guadalajara, y negó cualquier relación de negocios con él, calificando los señalamientos como “completamente falsos y ajenos a la realidad”.