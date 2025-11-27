La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 generó polémica tras revelarse que una empresa vinculada al presidente del certamen recibió en 2023 un contrato de 745.6 millones de pesos de Pemex, donde su papá, Bernardo Bosch Hernández, ocupaba un alto cargo. Ante las sospechas de conflicto de interés, el empresario decidió responder públicamente.
Bernardo Bosch, papá de Fátima Bosch, rompe el silencio y niega contratos con Pemex tras escándalo
En una carta difundida el 26 de noviembre, Bernardo Bosch negó categóricamente haber otorgado contratos ni de haber tenido relación comercial alguna con el presidente del concurso, Raúl Rocha Cantú.
Aseguró que su función en Pemex (como coordinador en la Dirección de Exploración y Producción) no incluía la adjudicación de contratos, por lo que calificó de falsas las versiones que lo involucraban.
“Entre 2018 y 2025 me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, mencionó.
Además, recordó que cualquier sanción que se le hubiera impuesto años atrás fue anulada por el tribunal correspondiente, y que actualmente no existe registro alguno en su contra en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados.
Bernardo Bosch Hernández aclara información falsa tras triunfo de Fátima Bosch
Por otro lado, el comunicado abordó las especulaciones generadas tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en Miss Universo 2025. Bernardo Bosch afirmó que, aunque su posición lo expone al escrutinio público, las informaciones difundidas sobre su familia son falsas:
“Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.
Por si fuera poco, también aclaró que conoció al empresario Raúl Rocha Cantú el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México en Guadalajara, y negó cualquier relación de negocios con él, calificando los señalamientos como “completamente falsos y ajenos a la realidad”.
¿Quién es Bernardo Bosch Hernández, el papá de Fátima Bosch Fernández?
Bernardo Bosch Hernández es un alto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), con una trayectoria de más de 27 años en la empresa estatal.
Ingeniero por la Universidad Iberoamericana, actualmente se desempeña como asesor del Director General de la rama Exploración y Producción de Pemex. Anteriormente ocupó cargos clave dentro de la paraestatal, incluyendo funciones en responsabilidad social, relaciones institucionales, control de gestión y enlace legislativo.
Entre sus labores más destacadas figura la coordinación de programas de impacto social y ambiental, mediante los cuales Pemex buscaba fortalecer su vínculo con las comunidades donde opera.
Bernardo es esposo de Vanessa Fernández Balboa y papá de Fátima (actual ganadora de Miss Universo 2025) y de su hermano Bernardo Bosch Fernández.
La posición de Bosch en Pemex y el hecho de que su familia esté ahora en el ojo público ha generado una atención mediática inusitada tras la coronación de Fátima.
Algunos medios han cuestionado posibles conflictos de interés debido a contratos de Pemex con empresas vinculadas al certamen, lo que ha multiplicado la curiosidad sobre su perfil profesional y su papel en este escenario.