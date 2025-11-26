Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es investigado por tráfico de combustible y de armas

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se le libró una orden de aprehensión contra Ricardo Rocha Cantú por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, específicamente relacionados con el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, y el suministro de armas a grupos delictivos.

Pocos días después de ser emitida la orden de aprehensión, Rocha Cantú solicitó un acuerdo y se convirtió en testigo protegido de la FGR. Esto le permite colaborar con las autoridades a cambio de ciertos beneficios legales, proporcionando información clave sobre la red criminal que presuntamente operaba transporte de combustible robado desde Guatemala hacia México, y distribución de armas a grupos como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.



🔴🔴 Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025

No obstante, cuatro días después, el 19 de noviembre, a pocas horas antes de la final de Miss Universo, el empresario llegó a un acuerdo con la FGR como testigo.

La investigación señala que la organización dirigida por Rocha Cantú utilizaba rutas terrestres desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, con empresas fachada para facturar el combustible y legitimar las operaciones.

Además, se presume que las armas eran adquiridas con registros oficiales para darles apariencia legal antes de ser entregadas a grupos delictivos.