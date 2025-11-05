Raúl Rocha Cantú: el empresario mexicano detrás del 50% de Miss Universo

¿Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Universo?

Antes de involucrarse en Miss Universo, Rocha Cantú era conocido por ser propietario del Casino Royale en Monterrey, escenario en 2011 de un ataque que dejó 52 víctimas fatales.

Aunque aquel suceso impactó su reputación y obligó a Rocha a replantear su estrategia empresarial, fue también el punto de partida para diversificar su portafolio. Fundó Legacy Holding Group, con inversiones en energía, tecnología, aviación, entretenimiento y sectores industriales.

Anne Jakkaphong y Raul Rocha Cantú. (Getty Images)

Rocha Cantú formalizó su entrada al mundo de los certámenes de belleza en 2024, adquiriendo el 50 % de Miss Universo junto a Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Desde entonces, ha ejercido un rol clave en la reorganización de la franquicia mexicana, incluyendo la destitución de Lupita Jones como directora nacional, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos sobre prácticas de inclusión y manejo de candidatas transgénero, casadas o mayores de 40 años.