Raúl Rocha Cantú: el empresario mexicano detrás del 50% de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso a nivel global, intervino de inmediato, sancionando al director y anunciando acciones legales, lo que evidenció su papel activo en la organización y su influencia en la defensa de las participantes.
¿Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Universo?
Antes de involucrarse en Miss Universo, Rocha Cantú era conocido por ser propietario del Casino Royale en Monterrey, escenario en 2011 de un ataque que dejó 52 víctimas fatales.
Aunque aquel suceso impactó su reputación y obligó a Rocha a replantear su estrategia empresarial, fue también el punto de partida para diversificar su portafolio. Fundó Legacy Holding Group, con inversiones en energía, tecnología, aviación, entretenimiento y sectores industriales.
Rocha Cantú formalizó su entrada al mundo de los certámenes de belleza en 2024, adquiriendo el 50 % de Miss Universo junto a Anne Jakkaphong Jakrajutatip.
Desde entonces, ha ejercido un rol clave en la reorganización de la franquicia mexicana, incluyendo la destitución de Lupita Jones como directora nacional, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos sobre prácticas de inclusión y manejo de candidatas transgénero, casadas o mayores de 40 años.
Controversias y gestión en Miss Universo
Además de la intervención en el caso de Fátima Bosch, la gestión de Rocha ha sido señalada por la supuesta utilización de fundaciones de beneficencia inexistentes para recaudar fondos y por exigir trabajo promocional sin remuneración a las concursantes, lo que ha levantado cuestionamientos sobre derechos de imagen y comercio.
Aun así, Rocha ha defendido su visión de Miss Universo como una marca global enfocada en liderazgo femenino, moda, bienestar y causas sociales, presente en más de 130 países.
La compra de la franquicia y la gestión de Rocha representan un cambio de paradigma para Miss Universo en Latinoamérica, afectando la forma en que México se posiciona en el certamen global.