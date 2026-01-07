Paola Rojas confirma que terminó su relación con Marcelo Imposti tras más de cuatro años juntos

En declaraciones a la prensa durante un reciente encuentro, Paola Rojas confirmó su estado sentimental y habló con sinceridad sobre esta etapa en su vida.

La también comunicadora, quien mantuvo una relación con Imposti desde 2019 tras reencontrarse años después de una amistad, respondió con humor y claridad a preguntas sobre si planeaba casarse en 2026, descartando esa posibilidad. “Si no me he cansado de ser feliz, déjenme en paz. No, para qué me caso, yo ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya”, dijo entre risas, aludiendo a su matrimonio anterior.



Al ser cuestionada sobre si tenía planes de vivir en pareja,Rojas respondió de manera franca: “¿Con quién?”, dejando claro que por el momento no hay una nueva pareja en su horizonte.

Al recibir felicitaciones por su vuelta a la soltería, agregó que se siente bien y en un proceso de “encontrarse y acomodarse”, priorizando su crecimiento personal y su equilibrio emocional antes de emprender un nuevo vínculo amoroso.

La ruptura marca un giro en la vida sentimental de Rojas, quien tras su mediático matrimonio y posterior divorcio con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague” ha mantenido discreción en cuanto a sus relaciones públicas.