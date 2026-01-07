La periodista y conductora Paola Rojas confirmó que su noviazgo con el empresario argentino Marcelo Imposti llegó a su fin y que inicia el nuevo año soltera y enfocada en su bienestar personal.
La periodista y conductora Paola Rojas confirmó que su noviazgo con el empresario argentino Marcelo Imposti llegó a su fin y que inicia el nuevo año soltera y enfocada en su bienestar personal.
Paola Rojas confirma que terminó su relación con Marcelo Imposti tras más de cuatro años juntos
En declaraciones a la prensa durante un reciente encuentro, Paola Rojas confirmó su estado sentimental y habló con sinceridad sobre esta etapa en su vida.
La también comunicadora, quien mantuvo una relación con Imposti desde 2019 tras reencontrarse años después de una amistad, respondió con humor y claridad a preguntas sobre si planeaba casarse en 2026, descartando esa posibilidad. “Si no me he cansado de ser feliz, déjenme en paz. No, para qué me caso, yo ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya”, dijo entre risas, aludiendo a su matrimonio anterior.
Al ser cuestionada sobre si tenía planes de vivir en pareja,Rojas respondió de manera franca: “¿Con quién?”, dejando claro que por el momento no hay una nueva pareja en su horizonte.
Al recibir felicitaciones por su vuelta a la soltería, agregó que se siente bien y en un proceso de “encontrarse y acomodarse”, priorizando su crecimiento personal y su equilibrio emocional antes de emprender un nuevo vínculo amoroso.
La ruptura marca un giro en la vida sentimental de Rojas, quien tras su mediático matrimonio y posterior divorcio con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague” ha mantenido discreción en cuanto a sus relaciones públicas.
Paola Rojas y Marcelo Imposti hablaro por primera vez de su relación en Quién
"Sí, es súper necesario, eso es lo que yo creo que es súper necesario, eso es lo que me pide, digamos, el alma en esta etapa, como encontrarme, acomodarme y hacia allá voy”, expresó sobre su soltería.
En marzo de 2024, Paola Rojas y el empresario argentino Marcelo Imposti, hablaron por primera vez en Quién sobre su relación que duró más de cuatro años.
Según relató Paola Rojas a Quién, aunque coincidieron por primera vez hace más de 20 años, fue hasta 2019 cuando un reencuentro fortuito en un restaurante los llevó a iniciar una amistad que con el tiempo se transformó en un vínculo sentimental profundo.
En la conversación, Rojas explicó que mantuvieron su noviazgo en discreción durante mucho tiempo porque fue importante para ambos conocerse fuera del contexto mediático y cuidar la privacidad de sus familias, especialmente por la presencia de sus hijos en la dinámica familiar.
“Antes de salir nos fuimos conociendo. Platicábamos casi todos los días hasta que decidimos vernos y fue muy hermoso porque tuve la oportunidad de tratarlo más allá del contexto y las circunstancias”, platicó Paola Rojas.
“Cuando hay menores involucrados en una relación, para mí es crucial ponerlos siempre como prioridad. Su bienestar es fundamental antes de tomar cualquier decisión o de hacer alguna declaración. Conocernos sin el seguimiento de las cámaras me pareció muy genuino porque era importante que Marcelo conociera a la mujer y no a la periodista”, agregó Paola sobre el motivo por el que mantuvo los primeros años de su romance con Marcelo en discreción.