Tras el lamentable fallecimiento de Gabriela Michel , la mamá de Aislinn Derbez , ha surgido la pregunta de quiénes son las mamás de los otros miembros del clan Derbez, compuesto por la mayor Aislinn, a quien sigue Vadhir y José Eduardo, además de la más pequeña, Aitana.
¿Quiénes son las mamás de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, los hijos de Eugenio Derbez?
Siendo la primogénita de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez nació de su relación con Gabriela Michel. La pareja estuvo junta de 1986 a 1987, durante el primer año de vida de Aislinn. Gabriela y Eugenio se conocieron de una manera muy peculiar, él era maestro de ballet en la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, la cual fundó Gabriela y posteriormente se asoció con Silvia Derbez.
Gabriela Michel fue una reconocida locutora y actriz de doblaje que dio voz a Samantha Jones en Sexo en la ciudad y también dobló películas como Juego de gemelas o la saga de películas animadas de Tinker Bell y la serie Anatomía según Grey. Estuvo casada con Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como ‘El Señor Aguilera’ en el programa En Familia con Chabelo. Tuvo dos hijas además de Aislinn: Michelle y Chiara. Lamentablemente falleció el 24 de noviembre de 2025.
¿Quién es Silvana Prince, la mamá de Vadhir Derbez?
Vadhir Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince, quien es una bailarina, exmodelo y artista plástica que conoció al actor en la década de los 90 y fue su novia por cuatro años.
No existen muchos detalles sobre su separación más allá de que fue ella quien obtuvo la custodia de Vadhir, aunque siempre permitió que conviviera con Eugenio.
Actualmente, Silvana Prince vende fundas de celular personalizadas y pintadas a mano a través de su Instagram, donde también comparte fotografías de los distintos proyectos de Vadhir como sus canciones y sus participaciones en películas.
¿Quién es Victoria Ruffo, la mamá de José Eduardo Derbez?
Victoria Ruffo conoció a Eugenio Derbez en 1989 y poco después comenzaron a tener una relación, de la cual nació José Eduardo. Su noviazgo se rompió debido a desacuerdos entre ellos y a una “boda falsa” organizada por Eugenio, la cual Victoria consideró una traición, aunque él aseguró que ella sabía que era una ceremonia simbólica. Su ruptura se caracterizó por ser mediática y polémica ya que Victoria no permitía que Eugenio viera a José Eduardo.
El trabajo como actriz de Victoria Ruffo la ha posicionado como uno de los mayores talentos en la industria de las telenovelas mexicanas. Algunos de sus papeles más importantes fueron en Simplemente María, La fiera, La madrastra y Victoria. En 2001 se casó con Omar Fayad, un político que fue gobernador de Hidalgo y con quien tuvo dos hijos: Victoria y Anuar.
¿Quién es Alessandra Rosaldo, la mamá de Aitana Derbez?
La mamá de Aitana y actual pareja de Eugenio Derbez es Alessandra Rosaldo, quien es actriz y cantante, principalmente conocida por ser la vocalista del dueto Sentidos Opuestos, con el cual acaba de ir de gira como parte del 90’s Pop Tour. Su noviazgo con Eugenio Derbez comenzó en 2006 después de conocerse gracias a la serie Vecinos.
Llegaron al altar en 2012 después de una separación momentánea ya que no estaban de acuerdo sobre sus planes de casarse y formar una familia. En 2014 anunciaron el nacimiento de su hija Aitana, quien es la menor de los Derbez. A través de la serie De viaje con los Derbez, hemos podido ver la gran relación que tiene Alessandra Rosaldo con Aislinn, Vadhir y José Eduardo.
A pesar de que cada uno tenga su propia mamá, no cabe duda de que los hijos de Eugenio Derbez son muy unidos y han formado una gran familia que se caracteriza por ser muy divertida y unida. Desde Aislinn Derbez con 39 años, hasta Aitana de 11, la familia Derbez es una de las más importantes en la industria del entretenimiento mexicano.