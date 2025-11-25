¿Quiénes son las mamás de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, los hijos de Eugenio Derbez?

¿Quién era Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

Siendo la primogénita de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez nació de su relación con Gabriela Michel. La pareja estuvo junta de 1986 a 1987, durante el primer año de vida de Aislinn. Gabriela y Eugenio se conocieron de una manera muy peculiar, él era maestro de ballet en la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, la cual fundó Gabriela y posteriormente se asoció con Silvia Derbez.

Gabriela Michel fue una reconocida locutora y actriz de doblaje que dio voz a Samantha Jones en Sexo en la ciudad y también dobló películas como Juego de gemelas o la saga de películas animadas de Tinker Bell y la serie Anatomía según Grey. Estuvo casada con Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como ‘El Señor Aguilera’ en el programa En Familia con Chabelo. Tuvo dos hijas además de Aislinn: Michelle y Chiara. Lamentablemente falleció el 24 de noviembre de 2025.

¿Quién es Silvana Prince, la mamá de Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince, quien es una bailarina, exmodelo y artista plástica que conoció al actor en la década de los 90 y fue su novia por cuatro años.

No existen muchos detalles sobre su separación más allá de que fue ella quien obtuvo la custodia de Vadhir, aunque siempre permitió que conviviera con Eugenio.

Actualmente, Silvana Prince vende fundas de celular personalizadas y pintadas a mano a través de su Instagram, donde también comparte fotografías de los distintos proyectos de Vadhir como sus canciones y sus participaciones en películas.