¿Cómo fue el matrimonio de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

La pareja de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se conocieron dentro de las instalaciones de Televisa, aunque comenzaron a salir gracias a su cercanía en el programa En familia con Chabelo, donde Gabriela era jefa y directora de edecanes y “El Señor Aguilera” era la voz del programa, así como el conductor de la sección Cuates de provincia.

Además de su trabajo en el programa de Chabelo, a Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera los unía su pasión por el doblaje, una profesión que ambos ejercieron a lo largo de su vida. Su amor los llevó a formalizar su relación contrayendo matrimonio al poco tiempo de ser novios.

Gabriela Michel junto a su esposo Jorge Alberto Aguilera y su hija Michelle. (Instagram - @michaguilerac)

Aislinn Derbez ha declarado que su relación con “El Señor Aguilera” fue muy cordial y que vio en él a una presencia más constante que la de su papá, Eugenio Derbez. Aislinn ha descrito a Jorge Alberto Aguilera como alguien responsable que cuida del hogar.