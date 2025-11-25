Ayer se dio a conocer el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, a causa de un infarto a la edad de 65 años. Después de su relación con Eugenio Derbez, de la cual nació su primogénita, Aislinn, Gabriela continúo con su vida se casó con uno de los colaboradores más importantes de En familia con Chabelo, Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como “El Señor Aguilera”, con quien tuvo dos hijas: Michelle y Chiara.
Gabriela Michel: su segundo matrimonio y las hijas que tuvo tras separarse de Eugenio Derbez
¿Cómo fue el matrimonio de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?
La pareja de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se conocieron dentro de las instalaciones de Televisa, aunque comenzaron a salir gracias a su cercanía en el programa En familia con Chabelo, donde Gabriela era jefa y directora de edecanes y “El Señor Aguilera” era la voz del programa, así como el conductor de la sección Cuates de provincia.
Además de su trabajo en el programa de Chabelo, a Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera los unía su pasión por el doblaje, una profesión que ambos ejercieron a lo largo de su vida. Su amor los llevó a formalizar su relación contrayendo matrimonio al poco tiempo de ser novios.
Aislinn Derbez ha declarado que su relación con “El Señor Aguilera” fue muy cordial y que vio en él a una presencia más constante que la de su papá, Eugenio Derbez. Aislinn ha descrito a Jorge Alberto Aguilera como alguien responsable que cuida del hogar.
¿Quiénes son las hermanastras de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?
Gabriela Michel y “El Señor Aguilera” decidieron formar una familia juntos, por lo que tuvieron dos hijas, a quienes llamaron Michelle y Chiara. Ambas mantienen una gran relación con Aislinn Derbez, aunque a diferencia de su hermana mayor, han optado por tener vidas y profesiones más alejadas del ojo público.
En el caso de Michelle Aguilera, es la Directora de Operaciones del podcast de Aislinn Derbez, La Magia Del Caos y tiene un blog donde comparte reflexiones. Se casó en octubre de 2023 con Sergi Carrasco y juntos tienen un hijo, Thiago, quien nació en noviembre de 2024. Michelle y Aislinn mantienen una gran relación que han compartido a través fotos en sus respectivas redes sociales.
Por su parte, Chiara Aguilera, quien es la menor y nació en 2004, también es el miembro de la familia con mayor privacidad ya que a pesar de que su perfil de Instagram es público, no tiende a compartir detalles sobre su vida. Se graduó de la preparatoria en 2019.
El fallecimiento de Gabriela Michel ha dejado un vacío en el mundo del doblaje y en la familia Aguilera, quienes han pedido respeto ante el luto que están viviendo tanto su esposo, Jorge Alberto Aguilera, como sus hijas, Aislinn Derbez y Michelle y Chiara Aguilera.