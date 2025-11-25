Gabriela Michel: estos fueron los doblajes más famosos que hizo la mamá de Aislinn Derbez

Estos fueron los doblajes más famosos que hizo Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

La trayectoria de Gabriela Michel en el doblaje fue extensa y diversa. Prestó su voz a personajes emblemáticos como "Samantha Jones" (interpretada por Kim Cattrall) en Sex and the City. También interpretó a la "Reina Clarion" en la saga animada de Tinker Bell, y fue la voz de personajes como "Donna Hynde" en Cuentos que no son cuento.

En cine y televisión también dobló para personajes como "Maggie Wheeler" en Juego de Gemelas, o la versión hispana de "Alma Hodge" en Desperate Housewives.

Aislinn Derbez es la primogénita de Gabriela Michel. (Instagram - @aislinnderbez)

Además, su talento no se limitó a la actuación: durante muchos años fue la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consolidándose como una figura confiable y reconocible.

El lado familiar de Gabriela Michel

En el ámbito personal, Gabriela Michel dejó un legado materno significativo. Fue mamá de Aislinn Derbez, fruto de su relación con el comediante Eugenio Derbez, y de Michelle y Chiara Aguilera, hijas que nacieron de su relación con el locutor y actor Jorge Alberto Aguilera.

Aislinn ha relatado en entrevistas que su infancia estuvo marcada por momentos difíciles, pero también por el profundo vínculo con su mamá.