Gabriela Michel: estos fueron los doblajes más famosos que hizo la mamá de Aislinn Derbez

Tras la muerte de Gabriela Michel , mamá de Aislinn Derbez, ocurrida el 24 de noviembre, recordamos a una de las voces más emblemáticas del doblaje mexicano. La actriz, quien falleció a los 65 años, dejó una profunda huella en la industria gracias a una trayectoria sólida en el doblaje y la locución, donde destacó por su talento, versatilidad y profesionalismo a lo largo de varias décadas.
Estos fueron los doblajes más famosos que hizo Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez
La trayectoria de Gabriela Michel en el doblaje fue extensa y diversa. Prestó su voz a personajes emblemáticos como "Samantha Jones" (interpretada por Kim Cattrall) en Sex and the City. También interpretó a la "Reina Clarion" en la saga animada de Tinker Bell, y fue la voz de personajes como "Donna Hynde" en Cuentos que no son cuento.
En cine y televisión también dobló para personajes como "Maggie Wheeler" en Juego de Gemelas, o la versión hispana de "Alma Hodge" en Desperate Housewives.
Además, su talento no se limitó a la actuación: durante muchos años fue la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consolidándose como una figura confiable y reconocible.
El lado familiar de Gabriela Michel
En el ámbito personal, Gabriela Michel dejó un legado materno significativo. Fue mamá de Aislinn Derbez, fruto de su relación con el comediante Eugenio Derbez, y de Michelle y Chiara Aguilera, hijas que nacieron de su relación con el locutor y actor Jorge Alberto Aguilera.
Aislinn ha relatado en entrevistas que su infancia estuvo marcada por momentos difíciles, pero también por el profundo vínculo con su mamá.
Aislinn Derbez se pronuncia tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel
Aislinn Derbez habló por primera vez públicamente luego de la muerte de su mamá, la reconocida actriz de doblaje Gabriela Michel. La emotiva declaración llegó a través de sus historias en Instagram, donde agradeció el apoyo recibido y aclaró los rumores sobre la causa de la muerte.
“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”.
De igual forma, pidió respeto para su familia en este momento difícil: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.