Eric Dane regresa a la televisión interpretándose a sí mismo mientras lucha contra la ELA

El actor, recientemente diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, protagoniza un episodio de 'Brilliant Minds', en el que interpreta a un personaje que también padece la misma enfermedad.
mar 25 noviembre 2025 04:19 PM
Eric Dane confesó que a pesar de este padecimiento, tienen mucha ilusión regresar con la nueva temporada de ‘Euphoria’.
Eric Dane (Getty Images)

Eric Dane , conocido por su papel en Grey’s Anatomy y Euphoria, regresa a la televisión con un episodio muy personal de la serie de NBC Brilliant Minds, donde interpreta a Matthew, un bombero diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), la misma enfermedad que él mismo afronta en la vida real.

Eric Dane regresa a la televisión interpretándose a sí mismo en su lucha contra la ELA

Pese a que los últimos años no han sido fáciles para Eric Dane tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor ha encontrado una nueva forma de conectar con el público: regresó a la televisión con un papel profundamente personal.

En su más reciente participación en Brilliant Minds, Dane interpreta a "Matthew", un bombero que enfrenta la misma enfermedad que él, convirtiendo este papel en uno de los más personales de su carrera.

En el episodio (ambientado durante el Día de Acción de Gracias) "Matthew" lucha por encontrar la manera de comunicarle a su familia su diagnóstico de ELA y, más tarde, por aceptar el apoyo de sus seres queridos conforme la enfermedad avanza.

Eric Dane de Grey’s Anatomy sobre su enfermedad: Mi lado derecho ya no se mueve El actor Eric Dane de 52 años habló por primera vez sobre cómo ha sido vivir con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que padece.

El impacto del personaje de Eric Dane en la serie

En una entrevista para Deadline, el creador de la serie, Michael Grassi, reveló que la grabación de una de las escenas más emotivas (en la que Eric Dane se entrega por completo a su personaje) tuvo un impacto profundo en todo el equipo.

“Nunca había visto algo así en mi carrera. Se pusieron de pie durante diez minutos al terminar esa escena, porque fue muy bonita, tan honesta y tan real", dijo.

eric-dane-brilliant-minds.jpg
Eric Dane regresa a la televisión con un emotivo personaje en la serie 'Brilliant Minds'. (Variety)

Grassi también reconoció la valentía del actor de 53 años al abordar públicamente su propia experiencia: Mientras su personaje encuentra su valor, también hay mucha valentía en Eric para contar su historia. Abrirse así es vulnerable, pero muy importante; creo que ayuda a que otras personas sepan que no están solas.”

Este regreso a la televisión tiene un significado especial para Dane, quien había anunciado su diagnóstico de ELA en abril de 2025. A pesar del reto, el actor ha dicho que su espíritu sigue fuerte y que su esposa y sus hijas son su motor para continuar luchando.

Además de su labor actoral, Eric ha retomado su activismo: durante su gira política con la organización I AM ALS, se comprometió a “tocar todas las puertas” para promover más investigación y recursos para la enfermedad.

"Countdown" Premiere and After-Party
Eric Dane reaparece públicamente en el aeropuerto de Washinghton D.C. (Frazer Harrison/Getty Images for Prime Video)

Eric Dane y su lucha contra la ELA

Eric Dane anunció públicamente en abril de este año que ha sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva para la que aún no existe cura.

“Me han diagnosticado ELA”, escribió en una declaración en ese momento. “Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este próximo capítulo”.

A sus 52 años, Dane ha compartido su gratitud por el apoyo incondicional de su familia y expresó su deseo de mantener su vida profesional: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando”, dijo al anunciar que regresaría al set de Euphoria.

Disney Live! Mickey's Music Festival
Eric Dane junto a su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas. (Michael Loccisano)

En una emotiva entrevista con Diane Sawyer para Good Morning America, reconoció el impacto diario de la enfermedad. “Me despierto todos los días y de inmediato me recuerdo que esto está ocurriendo”, confesó.

A pesar de las dificultades, dejó claro que no siente que este sea el final de su historia: “No siento que esto sea el final para mí”.

Con el progreso de la ELA, Dane ha perdido la función de su brazo derecho, algo que ha sido particularmente duro para él. En una reveladora anécdota, contó que mientras estaba en un paseo en bote con su hija de 13 años, no tuvo la fuerza para nadar: “Ella me arrastró de vuelta al bote”, relató conmovido.

Celebridades

Portada Quien Octubre 25

