Eric Dane regresa a la televisión interpretándose a sí mismo mientras lucha contra la ELA

Eric Dane regresa a la televisión interpretándose a sí mismo en su lucha contra la ELA

Pese a que los últimos años no han sido fáciles para Eric Dane tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor ha encontrado una nueva forma de conectar con el público: regresó a la televisión con un papel profundamente personal.

En su más reciente participación en Brilliant Minds, Dane interpreta a "Matthew", un bombero que enfrenta la misma enfermedad que él, convirtiendo este papel en uno de los más personales de su carrera.

En el episodio (ambientado durante el Día de Acción de Gracias) "Matthew" lucha por encontrar la manera de comunicarle a su familia su diagnóstico de ELA y, más tarde, por aceptar el apoyo de sus seres queridos conforme la enfermedad avanza.

El impacto del personaje de Eric Dane en la serie

En una entrevista para Deadline, el creador de la serie, Michael Grassi, reveló que la grabación de una de las escenas más emotivas (en la que Eric Dane se entrega por completo a su personaje) tuvo un impacto profundo en todo el equipo.

“Nunca había visto algo así en mi carrera. Se pusieron de pie durante diez minutos al terminar esa escena, porque fue muy bonita, tan honesta y tan real", dijo.

Eric Dane regresa a la televisión con un emotivo personaje en la serie 'Brilliant Minds'. (Variety)

Grassi también reconoció la valentía del actor de 53 años al abordar públicamente su propia experiencia: Mientras su personaje encuentra su valor, también hay mucha valentía en Eric para contar su historia. Abrirse así es vulnerable, pero muy importante; creo que ayuda a que otras personas sepan que no están solas.”

See Eric Dane’s Powerful Turn On ‘Brilliant Minds’ As Firefighter With ALS (EXCLUSIVE) #BrilliantMinds Monday at 10 PM on NBC! #GreysAnatomy fans don't miss! 🤍 pic.twitter.com/wRGETA7MYy — Wolf&Nichols 🩵 Brilliant Minds (@wolf_nichols) November 22, 2025

Este regreso a la televisión tiene un significado especial para Dane, quien había anunciado su diagnóstico de ELA en abril de 2025. A pesar del reto, el actor ha dicho que su espíritu sigue fuerte y que su esposa y sus hijas son su motor para continuar luchando.

Además de su labor actoral, Eric ha retomado su activismo: durante su gira política con la organización I AM ALS, se comprometió a “tocar todas las puertas” para promover más investigación y recursos para la enfermedad.