Eugenio Derbez se une a Beast Games, el exitoso reality de MrBeast

Eugenio Derbez se une a los Beast Games

En un video que compartió en sus redes sociales, Eugenio Derbez le confiesa a su esposa, Alessandra Rosaldo, que está a punto de sumarse a esta nueva aventura, sin saber de qué se trata.

En el clip, el actor muestra el kit de bienvenida que encontró en su camerino, así como el uniforme que usará, además de compartir algunas escenas del detrás de cámaras de su participación en la competencia.

Eugenio Derbez en Beast Games (Instagram)

Para celebrar el lanzamiento de Beast Games 2 este miércoles, MrBeast reunió a 30 celebridades que competirán por un millón de dólares destinados a una causa benéfica. El video especial se estrenará en YouTube el mismo día que la segunda temporada del reality.

Entre las celebridades que acompañarán a Derbez destacan figuras de gran proyección internacional como Kevin Hart, Paris Hilton, la banda 5 Seconds of Summer, las luchadoras Nikki y Brie Bella, Josh Peck, Diplo, The Chainsmokers, Steve-O y Tiffany Haddish.