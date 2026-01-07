Eugenio Derbez se une a Beast Games, el exitoso reality de MrBeast

Eugenio Derbez se suma al universo de Beast Games, el exitoso reality creado por el influencer y empresario digital MrBeast. La participación del actor mexicano marca un nuevo paso en su consolidación dentro de proyectos de alcance internacional y lo posiciona como el único representante latino en un elenco integrado por figuras del entretenimiento, la música y el deporte global.
Se trata de un programa especial que servirá como antesala de la segunda temporada del reality, producido y distribuido por Prime Video.