Espectáculos

Eugenio Derbez se une a Beast Games, el exitoso reality de MrBeast

El actor Eugenio Derbez se integra al exitoso reality creado por MrBeast, en una participación especial que lo coloca como el único latino dentro de un elenco internacional de celebridades.
mié 07 enero 2026 03:18 PM
Kevin Hart y Eugenio Derbez
Kevin Hart y Eugenio Derbez (Instagram)

Eugenio Derbez se suma al universo de Beast Games, el exitoso reality creado por el influencer y empresario digital MrBeast. La participación del actor mexicano marca un nuevo paso en su consolidación dentro de proyectos de alcance internacional y lo posiciona como el único representante latino en un elenco integrado por figuras del entretenimiento, la música y el deporte global.

Se trata de un programa especial que servirá como antesala de la segunda temporada del reality, producido y distribuido por Prime Video.

Eugenio Derbez se une a los Beast Games

En un video que compartió en sus redes sociales, Eugenio Derbez le confiesa a su esposa, Alessandra Rosaldo, que está a punto de sumarse a esta nueva aventura, sin saber de qué se trata.

En el clip, el actor muestra el kit de bienvenida que encontró en su camerino, así como el uniforme que usará, además de compartir algunas escenas del detrás de cámaras de su participación en la competencia.

eugenio derbez
Eugenio Derbez en Beast Games (Instagram)

Para celebrar el lanzamiento de Beast Games 2 este miércoles, MrBeast reunió a 30 celebridades que competirán por un millón de dólares destinados a una causa benéfica. El video especial se estrenará en YouTube el mismo día que la segunda temporada del reality.

Entre las celebridades que acompañarán a Derbez destacan figuras de gran proyección internacional como Kevin Hart, Paris Hilton, la banda 5 Seconds of Summer, las luchadoras Nikki y Brie Bella, Josh Peck, Diplo, The Chainsmokers, Steve-O y Tiffany Haddish.

¿De qué trata Beast Games?

Beast Games es un reality show creado por el influencer y empresario digital MrBeast , conocido por llevar los formatos de competencia a grandes escalas. El programa reúne a participantes que se enfrentan a desafíos extremos, físicos y mentales con el objetivo de volverse millonarios.

El formato se caracteriza por su producción de alto nivel, grandes escenarios y pruebas diseñadas para poner al límite la resistencia, la estrategia y la capacidad de toma de decisiones de los competidores.

Tras el éxito viral de sus ediciones en YouTube, Beast Games dio el salto al streaming al convertirse en un proyecto producido y distribuido por Amazon Prime Video, donde la primera temporada se convirtió en un éxito al superar los 50 millones de reproducciones en menos de un mes.

MrBeast
MrBeast (Instagram)

Además, algunas ediciones especiales del formato han reunido a celebridades internacionales para competir por premios destinados a causas benéficas.

Eugenio Derbez

