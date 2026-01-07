Mía Rubín y Tarik Othón celebran su amor en una escapada romántica a Bora Bora

Mía Rubín y Tarik Othón viven su escapada romántica en Bora Bora

Desde la víspera de Año Nuevo, Mía Rubín y Tarik Othon han aprovechado el espectacular paisaje de Bora Bora para celebrar el comienzo de 2026 y pasar tiempo juntos en uno de los destinos más turísticos del mundo.

Las imágenes publicadas en sus respectivas redes sociales, muestran a la pareja disfrutando de las playas de aguas turquesa, turisteando y comprando souvenirs por la isla, así como también posando juntos frente a impresionantes vistas.

Cabe destacar que, días antes, el torero de 22 años ya había dado un adelanto del viaje al compartir en su cuenta de Instagram varias fotos en las que también aparecieron Érik Rubín, Andrea Legarreta y Juan Legarreta, abuelo de Mía, dejando ver que se trató de unas vacaciones familiares.

En diversas postales, se observa a Mía relajada y sonriente, disfrutando del mar, la gastronomía local y de experiencias únicas como la visita a la icónica Laguna Azul, ubicada en el atolón de Rangiroa, famosa por sus aguas cristalinas y la extraordinaria riqueza de su vida marina.

Mía Rubín disfrutó de sus vacaciones en Bora Bora. (Instagram)

Además, el viaje incluyó celebraciones familiares como el cumpleaños de una integrante de la familia Rubín, celebrado el 5 de enero en este idílico entorno.