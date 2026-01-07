Mía Rubín y el torero Tarik Othón eligieron la Polinesia Francesa para desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de una escapada romántica en uno de los destinos más paradisíacos del mundo. La pareja nos hizo testigos de su viaje a través de Instagram que no solo dejó ver paisajes de postal, sino también que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.
Mía Rubín y Tarik Othón celebran su amor en una escapada romántica a Bora Bora
Desde la víspera de Año Nuevo, Mía Rubín y Tarik Othon han aprovechado el espectacular paisaje de Bora Bora para celebrar el comienzo de 2026 y pasar tiempo juntos en uno de los destinos más turísticos del mundo.
Las imágenes publicadas en sus respectivas redes sociales, muestran a la pareja disfrutando de las playas de aguas turquesa, turisteando y comprando souvenirs por la isla, así como también posando juntos frente a impresionantes vistas.
Cabe destacar que, días antes, el torero de 22 años ya había dado un adelanto del viaje al compartir en su cuenta de Instagram varias fotos en las que también aparecieron Érik Rubín, Andrea Legarreta y Juan Legarreta, abuelo de Mía, dejando ver que se trató de unas vacaciones familiares.
En diversas postales, se observa a Mía relajada y sonriente, disfrutando del mar, la gastronomía local y de experiencias únicas como la visita a la icónica Laguna Azul, ubicada en el atolón de Rangiroa, famosa por sus aguas cristalinas y la extraordinaria riqueza de su vida marina.
Además, el viaje incluyó celebraciones familiares como el cumpleaños de una integrante de la familia Rubín, celebrado el 5 de enero en este idílico entorno.
La historia de amor de Mía Rubín y Tarik Othón
La historia de Mía Rubín y Tarik Othón comenzó gracias a la amistad entre sus familias. Ambos se conocieron en una fiesta organizada por Erik Rubín y, como ha contado Mía en entrevistas, fue precisamente ese encuentro el que encendió la chispa. “Mi papá medio me lo presentó… yo lo conocí en la fiesta de cumpleaños de mi papá”, dijo en una entrevista.
La relación rápidamente se volvió seria y pública. La propia Mía compartió en Instagram un emotivo mensaje dirigido a Tarik con motivo de su aniversario en el que reflexionó sobre lo que ha significado este amor para ella:
“Desde pequeña siempre soñé con encontrar el amor verdadero… hasta que llegaste tú e hiciste realidad todos esos sueños que tuve desde niña… Gracias por las risas, el tiempo de calidad, el apoyo, la dulzura y el amor que me has dado estos dos años… TE AMO @tarik_othon_oficial”.
Por su parte, Tarik también ha expresado lo que significa esta relación, describiendo a Mía como su “tranquilidad y paz” y destacando el apoyo mutuo que se brindan, tanto en lo personal como en sus proyectos profesionales.
La pareja ha compartido viajes juntos a Canadá, la Patagonia argentina y el más reciente a la Polinesia francesa, donde han fortalecido su vínculo a través de experiencias inolvidables.
Además del cariño entre ellos, la relación ha recibido el respaldo de sus familias. Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han expresado públicamente lo felices que están de ver a Mía enamorada y bien acompañada. Andrea incluso ha dicho que Tarik es “un encanto de niño” y que mientras ella y su hija estén felices, eso es lo más importante".