Baby’O: dentro de las fiestas, secretos y clientes que hicieron historia

¿Por qué no le ponemos Baby'O?

En vacaciones de Semana Santa del 76, el cardiólogo Teodoro Césarman y su hijo Eduardo visitaron en Acapulco la disco Le Jardin. Ahí, uno podía ver a Rod Stewart tomar champaña con su mujer Alana, bailar al Padrino del Soul James Brown o a Gloria Gaynor palomear entre amigos "I Will Survive". Eduardo, adolescente, administrativo de un banco, dijo a su padre: "Me encantaría tener una disco en Acapulco".

"Busca un socio con un terreno y te ayudo con los permisos", le contestó don Teodoro. Al volver al DF, Eduardo supo que su amigo Lalo del Mazo poseía un terrenito en esa ciudad.

Una noche, en la disco Skyros de Tecamachalco, Lalo le presentó a un vecino que también quería un antro, el joven músico Rafael Villafañe. Al día siguiente los tres viajaban a Acapulco para conocer el terreno de la naciente colonia Costa Azul.

Aunque apenas alcanzaba 700 m2, les gustó. De inmediato, los padres de Rafael y Eduardo acordaron apoyarlos con la inversión inicial. Faltaba un nombre. De paseo, camino a un rancho de Hidalgo, Rafael puso una cinta en la casetera de su Mustang 70. Y sonó un tema de amor de Dean Martin: "Baby'O", de 1962. "¿Por qué no le ponemos Baby'O?", preguntó Rafael. Eduardo no lo contradijo. "Un rato después–dice Eduardo, alucinamos que la entrada sería por la letra O".

Así lucía, en 1976, el terreno donde se construyó el Baby´O. (Cortesía/Archivo Quién®)

Era mayo y querían abrir en diciembre. "Nos decían que estábamos locos, que no podríamos", recuerda Eduardo, que pidió un proyecto arquitectónico a su amigo, el artista Joaquín Jurado.

El resultado fue una maqueta de una disco que Jurado visualizó como "un templo a la música y la danza". Con muros de arena, plantas y jacuzzi en lo alto, reprodujo una caverna de homínidos con un rasgo sorprendente: estaba planeada en desniveles. En contraste con las discos planas, donde ves sólo a quienes te rodean, la perspectiva permitiría que el establecimiento fuera, como indicaba su credo fundacional: "Baby'O, donde ves y te ven".

En la década de los 80 la pista del Baby siempre estaba a reventar. (Cortesía/Archivo Quién®)

Don Tedoro hizo una cita a su hijo con el secretario de Gobernación, Mario Moya, para que trabajara en México el colombiano Abbis Rodríguez, primer DJ del Baby, y luego otra con el secretario de Comercio, José Campillo, para importar amplificadores.

El lugar y la música ya estaban. Faltaba seducir a la gente.

El día que Bono y Luis Miguel coincidieron en el Baby'O

Luis Miguel se sentó en la mesa de Gardel junto a varias mujeres de infarto y refugiado tras una barrera de escoltas. El Sol, como siempre, entorpecía el curso de la noche con esa pregunta que instala en los clientes cada vez que va: "¿Qué está haciendo Luis Miguel?" Pero lo inimaginable, conjuró el hechizo hasta casi hacerlo desaparecer.

Un tipo de lentes entró, pasó junto a "la barra de la muerte" y atravesó la pista. Los cientos de clientes del Baby aplaudieron y ovacionaron a Bono, que sonreía espontáneo esa noche de hace más de una década. El vocalista de U2 saludó a la gente, repartió autógrafos y se dejó fotografiar. Mientras tanto, Luis Miguel hizo una pausa a su copa de champaña para hacer una mueca y jugar al sarcasmo, según recuerda Césarman, dueño del Baby: "Vio a Bono y dijo: ‘¿Quién es Bono?'"

Luis Miguel, la noche que coincidió con Bono en el Baby’O. (Archivo Quién/Marco Vallejo)

El irlandés eligió una discreta mesa en lo alto de la disco, donde estuvo con su amigo Jaime Camil. "Pidió una botella de tequila Don Julio. Estaba contento, bailando, brindaba con sus amigos", dice El Puma. Y pidió que sonara un tema suyo, "Elevation". Bono escuchó su propia voz, que cantaba: High, higher than the sun / You shoot me from a gun / I need you to elevate me here. "Lo tenía justo enfrente y vi que se puso alegre. Fue una fiesta mágica", recuerda el DJ Darío.

El Lamborghini de Azcárraga

Un chavo desconocido dejó al valet las llaves de su VW Safari rojo, una noche de fines de los 80. Entró junto con su novia y pidió al gerente Legarreta una mesa de pista. "No te la puedo dar", le dijo. Y el cliente le respondió, "No te quiero decir quién soy". "Y no me interesa", replicó el gerente.

Al rato el chico volvió a ir con Legarreta.

-Soy Emilio Azcárraga-, le dijo.

-¿Ah, sí? No me digas-, contestó Legarreta con sarcasmo.

-Es en serio-, le replicó.

"Sacó su licencia y me la mostró. Y pues sí, decía: Emilio Azcárraga", cuenta el ex gerente.

Desde entonces, Emilio es un cliente incondicional. Sólo que ahora suele llegar no en un Safari, sino en un Lamborghini Murciélago.

Emilio Azcárraga y Sharon Fastlicht (Cortesía/Archivo Quién®)

Se tatemó todita

"Papá, se está quemando el Baby'O", le dijo al Mamey, gerente del Baby, una de sus hijas.

Ese 8 de diciembre, Mamey tomó los catalejos y desde su casa, en lo alto de un cerro de Acapulco, vio humo. Tomó su auto y llegó: los bomberos calmaban el fuego cuando los reporteros lo rodearon. "Sé menos que ustedes", les dijo. La totalidad del techo y los muros ya eran cenizas. "Se tatemó todita", dice Alfonso Romero El Doc, responsable del cover.

Al ingeniero que remodelaba el antro y soldaba el techo se le había colado una chispa por la vieja y muy inflamable estructura de poliuretano. En segundos el fuego consumió las entrañas de la disco.

Así quedó la remodelación del Baby´O. (Cortesía/Archivo Quién®)

Abatidos, aquella noche los empleados se recostaron junto a las ruinas "a ver las estrellas", cuenta Mamey. Pero al día siguiente los empleados mutaron en incansables albañiles que sacaban escombros. Y luego devolvieron al Baby su apariencia prehistórica colando arena y echando brillantina.

El diminuto bar vecino, Jarro Café, propiedad de El Mamey, funcionó como comedor, oficina y centro logístico de la reconstrucción del Baby. Semanas después, cuando sólo faltaba colar el nuevo techo y listos todos para la celebración, el cemento fue mal distribuido y el techo colapsó. Otra vez, la tragedia.

"Estuve dos días vomitando de tristeza y cansancio", cuenta Mamey, que recuperó el aliento hasta el 14 de enero de 1999, a 38 días del incendio, cuando el nuevo Baby'O, con techo antisísmico, fue reinagurado.