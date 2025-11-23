Stefon Diggs, novio de Cardi B y receptor de la NFL, se ha visto envuelto en un escándalo legal y mediático, luego de que el influencer Christopher Blake Griffith presentó una demanda en la que acusa al jugador de haberlo drogado e intentado agredirlo sexualmente en su residencia en Maryland en mayo de 2023.
Stefon Diggs, novio de Cardi B, es acusado por un influencer de haber intentado abusar sexualmente de él
Influencer acusa a Steffon Diggs, novio de Cardi B, de agredirlo sexualmente
De acuerdo con los documentos legales consultados por Page Six, el influencer Christopher Blake Griffith afirmó que la noche del 22 de mayo de 2023 fue invitado a la casa de Stefon Diggs en Maryland tras asistir con él a un evento en Washington D.C. Ahí, según el influencer, el jugador lo habría drogado para luego intentar abusar sexualmente de él.
En la demanda, presentada a principios de este mes, el influencer afirma que el presunto incidente tuvo lugar "mientras estaba en el auto del Sr. Diggs y en su casa en Maryland, después de los eventos en el área de Washington, DC, a los que el Sr. Griffith asistió como invitado del Sr. Diggs".
Sin embargo, las acusaciones no terminan ahí: Griffith también reveló que Diggs conspiró con su hermano, Darez Diggs, y otras tres personas para atacarlo violentamente en Los Ángeles el 29 de mayo, como represalia por su rechazo a la interacción sexual.
La respuestas de Stefon Diggs ante las acusaciones de abuso sexual
El receptor de la NFL Stefon Diggs ha salido a responder a las graves acusaciones de abuso sexual presentadas en su contra por el influencer Christopher Blake Griffith.
En documentos presentados el 1 de octubre y obtenidos originalmente por TMZ, Diggs asegura que Griffith, a quien califica como un “aspirante a influencer de las redes sociales”, habría inventado por completo la narrativa sobre el incidente.
Según los registros, tanto Diggs como Griffith y otras personalidades de las redes sociales asistieron a un club tras un partido benéfico de basquetbol en Washington, D.C., y posteriormente regresaron a la residencia del jugador, donde éste afirmó que se retiró a su dormitorio y solicitó que Griffith abandonara su casa.