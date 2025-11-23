Stefon Diggs, novio de Cardi B, es acusado por un influencer de haber intentado abusar sexualmente de él

Influencer acusa a Steffon Diggs, novio de Cardi B, de agredirlo sexualmente

De acuerdo con los documentos legales consultados por Page Six, el influencer Christopher Blake Griffith afirmó que la noche del 22 de mayo de 2023 fue invitado a la casa de Stefon Diggs en Maryland tras asistir con él a un evento en Washington D.C. Ahí, según el influencer, el jugador lo habría drogado para luego intentar abusar sexualmente de él.

En la demanda, presentada a principios de este mes, el influencer afirma que el presunto incidente tuvo lugar "mientras estaba en el auto del Sr. Diggs y en su casa en Maryland, después de los eventos en el área de Washington, DC, a los que el Sr. Griffith asistió como invitado del Sr. Diggs".

Sin embargo, las acusaciones no terminan ahí: Griffith también reveló que Diggs conspiró con su hermano, Darez Diggs, y otras tres personas para atacarlo violentamente en Los Ángeles el 29 de mayo, como represalia por su rechazo a la interacción sexual.