Colleen Hoover, escritora de 'It ends with us', asegura que se siente "avergonzada" de ser la autora del libro

Colleen Hoover, escritora de 'It ends with us', revela que se siente "avergonzada" de ser la autora del libro

En una reciente entrevista para Elle, Colleen Hoover se sinceró sobre cómo la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha afectado su percepción de It Ends With Us. La escritora confesó sentirse “avergonzada” de decir que fue ella la que escribió esa novela, ya que considera que todo el drama ha eclipsado por completo el mensaje original que quería transmitir.

Este conflicto no solo ha puesto en tela de juicio la obra, sino que también ha tenido un impacto emocional profundo en su mamá, cuya historia inspiró la novela. Hoover compartió que rememorar ese pasado les provoca “PTSD” (Trastorno de Estrés Postraumático), porque todo se ha magnificado más allá de lo que jamás imaginaron.

Colleen Hoover y Blake Lively (Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures)

Consciente de la magnitud mediática, Hoover ha decidido mantenerse al margen: “Prefiero no alimentar la negatividad… tengo mi propia historia, pero no quiero que se convierta en un espectáculo”, dijo.

Aun así, admite que el juicio ha cambiado su relación con el libro: “Ya no lo recomiendo como antes. Siento que me da vergüenza decir que lo escribí. Cuando me preguntan qué hago, simplemente digo: ‘Soy escritora. Por favor, no me pregunten qué escribí".

A pesar de todo, la escritora originaria de Texas no ha perdido el amor por su novela: “Estaba muy orgullosa de ese libro… todavía lo estoy, pero ya menos públicamente”, confesó. Incluso reconoció que podría necesitar ayuda profesional para procesar todo lo vivido.

Lejos de frenarse, la autora continúa con sus proyectos: Actualmente está involucrada en la adaptación cinematográfica de Verity y se prepara para lanzar su próxima novela, "Woman Down", en la que explorará un dilema muy similar al que enfrenta ahora: una escritora lidiando con las críticas tras una película basada en su obra.