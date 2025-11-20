Fátima Bosch se corona como Miss Universe 2025 y se convierte en la cuarta mexicana en obtener el título

Fátima Bosch es la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universe

El triunfo de Fátima Bosch Fernández marca la cuarta corona para México en la historia del certamen, sumándose a las de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Desde su llegada al Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, la tabasqueña de 25 años se posicionó como una de las grandes favoritas gracias a su seguridad, su genuina cercanía con la audiencia y un impecable sentido de propósito.

Fátima Bosch se corona como Miss Universe 2025 (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La joven, originaria de Teapa, Tabasco, y egresada de la Universidad Iberoamericana en Diseño de Moda, destacó en las preliminares del 19 de noviembre con un traje de baño que resaltó su elegancia natural y un traje nacional inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal, elogiado por su riqueza cultural y artesanía.