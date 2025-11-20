Fátima Bosch se corona como Miss Universe 2025 y se convierte en la cuarta mexicana en obtener el título

Fátima Bosch Fernández, brilló esta noche en Tailandia y con los ojos del mundo puestos sobre ella al coronarse como Miss Universe 2025; un título que consiguió con su porte, carisma, actitud e impecable desempeño durante toda la competencia.
El triunfo de Fátima Bosch Fernández marca la cuarta corona para México en la historia del certamen, sumándose a las de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).
Desde su llegada al Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, la tabasqueña de 25 años se posicionó como una de las grandes favoritas gracias a su seguridad, su genuina cercanía con la audiencia y un impecable sentido de propósito.
La joven, originaria de Teapa, Tabasco, y egresada de la Universidad Iberoamericana en Diseño de Moda, destacó en las preliminares del 19 de noviembre con un traje de baño que resaltó su elegancia natural y un traje nacional inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal, elogiado por su riqueza cultural y artesanía.
El camino de Fátima Bosch que la llevó a coronarse Miss Universe 2025
Nacida el 19 de mayo de 2000, hija de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, Bosch es la primera ganadora de Miss Universo México proveniente de Tabasco y ha superado desafíos personales como el bullying escolar relacionado con su TDAH y dislexia, transformándolos en un mensaje de resiliencia.
Durante la ronda de preguntas en la gala final —transmitida en vivo por Imagen Televisión en México y Telemundo en Estados Unidos—, cautivó al jurado con un mensaje poderoso sobre el papel de la mujer en la construcción de comunidades más justas y resilientes.
“Como Miss Universo, les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.
Sus palabras le valieron ovaciones de pie y la consolidaron como la ganadora indiscutible entre las más de 120 candidatas.
Fátima Bosch dedica su triunfo a su familia
El momento cumbre llegó cuando los conductores anunciaron a Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, desatando gritos, lágrimas y una celebración masiva tanto en la sede del evento como en redes sociales, donde FátimaBosch se volvió tendencia mundial de inmediato. Recibió la corona Force for Good de manos de la saliente reina, la danesa Victoria Kjær Theilvig, en una ceremonia emotiva que subrayó temas de empoderamiento y diversidad.
La edición 74 del certamen, que comenzó a las 8:00 a.m. hora local de Tailandia (7:00 p.m. del 20 de noviembre en México), incluyó momentos históricos como la participación de nueve madres, una mujer transgénero y la primera representante de Palestina.
La recién coronada reina dedicó su triunfo a su familia —incluyendo a su hermano ingeniero— y a todos los mexicanos que la apoyaron incondicionalmente: “Este sueño es de todos. Hoy México brilla con fuerza y espero inspirar a más mujeres a creer en su poder y su voz”, expresó entre lágrimas mientras sostenía la corona, visiblemente conmovida.